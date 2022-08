Chceme potvrdit domácí dominanci, hlásí Sýkora před zápasem s Pardubicemi

„Víme, že přepnout z evropské scény na českou ligu není úplně snadné. Proto nás nečeká nic lehkého, to se ukázalo před týdnem v Teplicích. Ale o to víc chceme zápas zvládnout tak, abychom získali tři body. Začátek ligy nesmíme propásnout,“ apeluje plzeňský záložník Jan Sýkora.

„Utkání v Teplicích nás dostatečně varovalo, že moderní fotbal jednoduše nic neodpustí. Naopak v Kišiněvu jsme si dokázali, že stoprocentní koncentrace v kombinaci s poctivostí a taktickou kázní nese úspěch,“ ohlédl se za posledními dvěma zápasy Pavel Horváth, asistent hlavního kouče Bílka.

Z Moldavska si Viktoria z úvodního duelu třetího předkola Ligy mistrů přivezla hodně nadějný výsledek 2:1. Proto se chce také dobře naladit na domácí odvetu proti Šeriffu Tiraspol, která je na programu hned v úterý.

„Je to první domácí ligový duel, doufám, že přijde hodně lidí. Že nás proti Pardubicím poženou a dobře se připravíme na odvetu proti Tiraspolu. Chceme potvrdit, že doma umíme být dominantní a soupeře přehrávat,“ vzkázal Sýkora.

I Pardubice se však na mistra pečlivě chystají, navíc potřebují odčinit zaváhání z úvodního kola, kdy podlehly Českým Budějovicím 0:2.

„Teplice nám ukázaly, jak by se s Plzní dalo hrát. Ale ve druhé půli do toho Viktorka začala šlapat a sypala do vápna spoustu nebezpečných centrů ze strany. To je pro nás vykřičník,“ varoval pardubický stoper Tomáš Vlček s tím, že si defenziva musí dávat velký pozor na útočné hroty Chorého a Klimenta. „Chorý je ve vápně hodně nepříjemný, Kliment mě zase hodně zaujal tím, jak se dostává do šancí.“

To Viktoria věří, že sílu ukáže i z jiných postů. Navíc v minulé sezoně ve dvou zápasech s Pardubicemi neinkasovala a soupeři nasázela dohromady pět gólů. „Ale to už je pryč, teď je nová sezona, do Pardubic přišli další kvalitní hráči. Navíc proti mistrovi má každý daleko větší motivaci. Ale my zápas musíme zvládnout,“ reagoval Sýkora.