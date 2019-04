Do Plzně míří Baník. Deka už je pryč, hlásí Procházka

Utkání začíná v Doosan Areně od 18 hodin. „Čeká nás soupeř, který za poslední rok udělal obrovský skok. Určitě zde bude chtít bodovat. Já ale doufám, že se mu to nepodaří,“ uvedl pro klubový web plzeňský trenér Pavel Vrba.

Jeho slova potvrzuje i ostravský stoper a plzeňský odchovanec Václav Procházka. „Pokusíme se urvat nějaké body. Máme za sebou úspěšný týden, dostali jsme se z deky, která na nás po nějakých pěti nepovedených zápasech ležela,“ hlásil v rozhovoru na stránkách Baníku a přiznal, že za bodový zisk v Plzni vypsal pro mančaft odměnu. S tou mu jistě případně rád pomůže i další exviktorián Martin Fillo.

I když je mezi oběma celky rozdíl 19 bodů obhájce titulu nečeká snadný soupeř. Baník po rozpačitém vstupu do jara chytil velmi dobrou formu. Postoupil do semifinále poháru a v lize naposledy porazil doma 3:1 Teplice i díky dvěma gólům Kuzmanoviče, který nahradil na hrotu útoku zraněnou legendu Baroše. „Baník se nastartoval do pohody, o to to budeme mít složitější. Ale my jsme v situaci, kdy potřebujeme získat tři body, abychom ještě mohli myslet na první místo a udrželi si náskok před třetí Spartou,“ nabádal kouč Vrba.

Jeho tým ztrácí na Slavii sedm bodů, naopak na Spartu jich má k dobru osm. A protože je zítra na programu derby pražských „S“, tohle kolo hodně napoví, v jakých pozicích půjdou celky do nadstavby o titul. A pokud se rozdíly nezmenší, druhou příčku už bude mít Viktoria jistou. „Derby nás bude zajímat až po zápase s Baníkem,“ řekl Vrba.

Toho těší, že se mu v závěru sezony vyprazdňuje marodka. Kopic s Řezníkem už nějaký čas hrají, minule na Slovácku naskočil do sestavy i Kayamba a na lavičce byl připravený i stoper Hejda. Mimo hru tak zůstávají jen dlouhodobě zranění Kolář s Krmenčíkem. „Jsem rád, že se zdravotní stav mužstva zlepšuje. Doufám, že na novou sezonu budou všichni v pořádku.“ Ale to je ještě daleká budoucnost, teď je potřeba zvládnout závěr základní části a pak i nadstavbu, kde se plzeňští fotbalisté mohou utkat s Baníkem ještě jednou. „V závěrečné skupině bude rozhodovat každý bod i zápas, ale v dané chvíli ani my a asi ani Baník nepřemýšlíme, co bude v nadstavbě,“ mínil kouč Viktorie.

Teď myslí hlavně na tříbodový zisk. „A také doufám, že to nebude takové drama jako minule s Bohemkou,“ vyslovil Vrba další přání.