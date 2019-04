Kuzmanovič se těší na kamaráda Kayambu a věří: Šestku udržíme

Ostravští nastoupí v Plzni od 18.00, Opavu přivítají 21. dubna od 17.00. „Na Joela se moc těším,“ řekl Kuzmanovič. „Kamarádili jsme spolu celou dobu, co jsme byli v Opavě.“

Plzeň vs. Ostrava Online reportáž v sobotu od 18 hodin

Kayamba by stejně jako Kuzmanovič měl nastoupit. Kayamba v ligové sestavě Plzně v jarní části ligy chyběl jen jednou, ve 26. kole. Kuzmanovič odehrál všechny zápasy, přičemž jen dvakrát nebyl v základu.

Kuzmanovič se i v Baníku zařadil mezi nejlepší střelce. V osmi zápasech dal čtyři góly. Minule s Teplicemi se trefil dvakrát a měl blízko k hattricku. „Na ten si ještě počkám,“ usmál se.

Že by do Plzně? Kuzmanovič se zasmál: „Tam to bude těžký zápas, ale Baník tam uspěl na podzim v poháru, to tam odehrál skvělý zápas. Pokusíme se na to navázat.“

Do konce základní části ligy zbývají tři kola. Jak těžké bude udržet místo v elitní šestce? „Uděláme pro to všechno. Máme tři těžké zápasy, dva venku (v Plzni a Jablonci - pozn. red.) a doma derby s Opavou. Uvidíme. Bude to ještě náročné. Čeká nás hodně práce, ale věříme si. Minulá výhra s Teplicemi byla jeden z důležitých kroků.“