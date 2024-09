Obavy o Juliše. Vypadá to na vazy v koleni, tuší olomoucký kouč

V úterním zápase na půdě Plzně, odkud Kliment na Hanou přišel, se ale 31letému útočníkovi nedařilo, a tak jej trenér Tomáš Janotka po hodině vystřídal. Pro Klimenta, nejlepšího střelce ligy, to byl v sedmém zápase teprve třetí mač bez vstřeleného gólu.

Na plac se tak dostal Juliš, který do té doby v šesti špílech odehrál v součtu jen 61 minut. Teď měl možnost se ukázat, znovu si říct o místo. Jenže po čtvrt hodině se po zdánlivě nevinném souboji s plzeňským Markovičem nedokázal zvednout ze země. Hned bylo vědět, že je zle. Koleno, možná vazy, ukazovali doktoři. Juliše museli z hřiště odvést zdravotníci.

A na delší dobu tak má s bojováním o pozici v základní sestavě utrum. Už se zavázaným kolenem pak Juliš sledoval z lavičky zbytek zápasu. Z obličeje mu sršel smutek – a není se co divit. Sport dokáže být krutý. „Zatím víme jen to, že jde o zranění v oblasti kolene. Teprve se ale uvidí, jestli jde přímo o vazy v koleni, nebo ‚jenom‘ poraněný sval. Spíš to ale vypadá na koleno,“ řekl po zápase Janotka.

Jeho svěřenci v Plzni nakonec padli 1:2.

Olomouc skolil šikula Pavel Šulc, jenž se dvakrát prosadil, čímž navázal na dvě reprezentační trefy.

Sigmě nepomohly ani dva výborné zákroky gólmana Stoppena, jenž ve stoprocentní šanci vychytal Vydru i Adua. V závěru zápasu snížil po standardce stoper Pokorný. Olomouc tak má po sedmi zápasech na kontě už deset inkasovaných gólů. Z první desítky Chance ligy nemá nikdo víc či stejně.