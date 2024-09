Perné Jemelkovy dny mezi porodnicí a fotbalem. Přesto je na Olomouc natěšený

„Holky jsou v pořádku,“ hlásil pak pyšně devětadvacetiletý Jemelka, defenzivní pilíř prvoligové Plzně. V úterý ale domů dorazí až večer, od 17 hodin ho s Viktorií čeká v Doosan Areně dohrávka šestého kola nejvyšší soutěže proti Olomouci.

Kvůli ničivým povodním na většině republiky se nehrálo víkendové ligové kolo, předtím byla reprezentační pauza. Jste o to víc natěšení?

Určitě, dlouhá pauza nikomu moc neprospívá. Jsme natěšení a věřím, že i dobře připravení.

V Olomouci jste roky působil, klub znáte dokonale. Pořád je to pro vás výjimečný soupeř?

Na zápas se Sigmou se vždycky moc těším. Ale také víme, že nás čeká těžký soupeř. Mají nového trenéra, začátek ligy jim vyšel, bude to hodně náročné.

Na co si dát pozor?

Hlavně musíme předvést kvalitní výkon a vstřelit víc branek než soupeř. I proto si musíme dobře pohlídat na hrotu Honzu Klimenta, který má formu. Věřím, že nás dorazí podpořit co nejvíc fanoušků, budeme je potřebovat a pokusíme se předvést co nejlepší výkon.

Příští týden už se podzimní program rozjede naplno, čeká vás první duel Evropské ligy ve Frankfurtu. Zvládnete náročnou porci zápasů?

Já se na to moc těším i kvůli té pauze, kterou máme teď za sebou. Každý fotbalista je rád, když hraje zápasy a může být v zápřahu. Doufám, že to zvládneme. Máme široký kádr a věřím, že jsme na to nachystaní.