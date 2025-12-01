Červená pomohla, ale byli jsme lepší mužstvo. Hyský před hráči Plzně smekl

„První poločas byl vyrovnaný, ale po vyloučení už to pro nás bylo samozřejmě složitější. Přesto si myslím, že jsme podali důstojný výkon,“ líčil mladoboleslavský trenér Aleš Majer.
Po těžkém duelu Evropské ligy s Freibugem nastoupili Viktoriáni po třech dnech znovu v Doosan Aréně. „Nebylo jednoduché přepnout zpět na ligu, ale mužstvo to zvládlo. Smekám klobouk před hráči, jakým způsobem utkání odehráli, protože není jednoduché pár dní po Evropské lize nastoupit proti týmu, který se na vás celý týden chystá a logicky má víc energie i sil než vy,“ uvedl Hyský.
Plzeň - Ml. Boleslav 2:1, hosté od poloviny v deseti, tři body zajistili Adu a Durosinmi
Do branky se znovu postavil Florian Wiegele, který už po necelých pěti minutách potvrdil oprávněnost svojí nominace, když vytěsnil nad branku střelu hostujícího Kostky. „Florian předvedl fantastický zákrok a skvěle zlikvidoval i další příležitost soupeře. Potvrzuje svoji formu, patřil ke klíčovým mužům utkání,“ chválil rakouského dlouhána Hyský.
Zlomový moment pak přišel v samotném závěru prvního poločasu, kdy byl za zákrok na Červa vyloučen po druhé žluté kartě Langhamer. Celou druhou polovinu zápasu tak hrála Plzeň v početní výhodě.
Ihned po přestávce domácí udeřili, ale branka Souarého nemohla platit pro předchozí ofsajdové postavení. Po necelé hodině hry už se však mohli radovat naplno, když brankáře Flodera prostřelil Prince Adu. Po spolupráci Vydry s Durosinmim přidal nigerijský útočník v 82. minutě druhou trefu. Hosté sice dokázali zanedlouho snížit na rozdíl jednoho gólu, ale Viktoria si tříbodový zisk pohlídala i v sedmiminutovém nastavení.
„Určitě nám pomohla červená karta a druhý poločas byl pro nás jednodušší. Soupeř spoléhal na rychlé protiútoky z hlubokého bloku. Ale bez ohledu na vyloučení si myslím, že jsme byli lepším mužstvem a výhru si zasloužili,“ podotkl Hyský.