Červená pomohla, ale byli jsme lepší mužstvo. Hyský před hráči Plzně smekl

Petr Pánek
  11:00
Plzeňští fotbalisté dostali k první adventní neděli od Mladé Boleslavi dlouhou početní výhodu, kterou nakonec proměnili v tři body do ligové tabulky, soupeř jen tři minuty před koncem korigoval na 2:1. „Samozřejmě bych si přál, aby ten závěr byl klidnější. Bohužel v jedné situaci jsme nezahráli tak, jak bylo potřeba, a hosté snížili. Škoda, že jsme nevstřelili třeba o jednu branku víc, ty poslední minuty mohly být potom klidnější,“ popisoval kouč Martin Hyský.
„První poločas byl vyrovnaný, ale po vyloučení už to pro nás bylo samozřejmě složitější. Přesto si myslím, že jsme podali důstojný výkon,“ líčil mladoboleslavský trenér Aleš Majer.

Po těžkém duelu Evropské ligy s Freibugem nastoupili Viktoriáni po třech dnech znovu v Doosan Aréně. „Nebylo jednoduché přepnout zpět na ligu, ale mužstvo to zvládlo. Smekám klobouk před hráči, jakým způsobem utkání odehráli, protože není jednoduché pár dní po Evropské lize nastoupit proti týmu, který se na vás celý týden chystá a logicky má víc energie i sil než vy,“ uvedl Hyský.

Do branky se znovu postavil Florian Wiegele, který už po necelých pěti minutách potvrdil oprávněnost svojí nominace, když vytěsnil nad branku střelu hostujícího Kostky. „Florian předvedl fantastický zákrok a skvěle zlikvidoval i další příležitost soupeře. Potvrzuje svoji formu, patřil ke klíčovým mužům utkání,“ chválil rakouského dlouhána Hyský.

Zlomový moment pak přišel v samotném závěru prvního poločasu, kdy byl za zákrok na Červa vyloučen po druhé žluté kartě Langhamer. Celou druhou polovinu zápasu tak hrála Plzeň v početní výhodě.

Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer podává míč Cheicku Souaré z Plzně.

Ihned po přestávce domácí udeřili, ale branka Souarého nemohla platit pro předchozí ofsajdové postavení. Po necelé hodině hry už se však mohli radovat naplno, když brankáře Flodera prostřelil Prince Adu. Po spolupráci Vydry s Durosinmim přidal nigerijský útočník v 82. minutě druhou trefu. Hosté sice dokázali zanedlouho snížit na rozdíl jednoho gólu, ale Viktoria si tříbodový zisk pohlídala i v sedmiminutovém nastavení.

„Určitě nám pomohla červená karta a druhý poločas byl pro nás jednodušší. Soupeř spoléhal na rychlé protiútoky z hlubokého bloku. Ale bez ohledu na vyloučení si myslím, že jsme byli lepším mužstvem a výhru si zasloužili,“ podotkl Hyský.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Červená pomohla, ale byli jsme lepší mužstvo. Hyský před hráči Plzně smekl

