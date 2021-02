Bude to pro mě speciální, těší se plzeňský Bucha na souboj s Boleslaví

Právě v boleslavském dresu si Bucha řekl o svou dominantní pozici v plzeňském kádru. Během necelých dvou sezon nastřílel za Středočechy sedm ligových branek a ukázal, že je zralý na posun výš.

Středeční pohárový duel se vám vyvedl. Je to vzpruha pro sebevědomí?

Věřím, že by nám to mohlo pomoct. Zase jsme si malinko spravili po víkendu chuť.

Čeká vás Mladá Boleslav, která se v lize dost trápí a v současné době je na sestupové příčce.

Určitě to bude hodně těžké utkání. Boleslav bude hrát o život na sto dvacet procent a myslím, že nevypustí žádný souboj. Proti Plzni ale takhle hraje v české lize v podstatě každý, takže to pro nás nebude nic nového. Je potřeba zamakat a zvítězit.

Jde o vaše působiště. Cítíte pořád jistou dávku nostalgie?

Přestože se kádr obměnil, tak jsou tam pořád kluci, se kterými jsem působil. Jsme v kontaktu, občas se i vidíme. Těším se na to, je to pro mě speciální.

Plzeň vs. Mladá Boleslav Online reportáž v neděli ve 14 hodin

S jakou taktikou vyrazíte do Boleslavi? Tušíte, co by mohlo na protivníka platit?

Budeme se chtít prezentovat útočnou hrou tak, jak se o to snažíme vždycky. Stále na tom v trénincích pracujeme. Musíme hrát dominantně a kombinačně, posílat balony do vápna a tlačit se hodně do zakončení.

Být výrazně aktivnější.

Potřebujeme soupeře presovat a do ničeho velkého ho nepouštět. I v tom by měla ta dominance spočívat.