Fanoušci pískali, Koubek hráče hájil: Dřeli jako koně. Moje pozice? Nic neřeším

„Nesouhlasím s tím, že by kluci nebojovali. Dřeli jako koně. Fanoušci mají samozřejmě právo na jakékoliv skandování, ale v tomhle směru nesouhlasím,“ zastal se svých svěřenců trenér Miroslav Koubek.
Jenže atmosféra v klubu, v němž teprve před pár dny získal většinu nejbohatší Čech Michal Strnad, je napjatá.
Po porážce na Spartě přišla v týdnu zbytečná remíza v Evropské lize na hřišti Ferencvárose, kde Plzeň inkasovala vyrovnávací branku v posledních vteřinách nastavení. Teď další selhání doma se Zlínem, který byl navíc celé utkání nebezpečnější. A propad tabulkou.
Co nastane? „Nic neřeším, soustředím se na svoji práci,“ reagoval čtyřiasedmdesátiletý Koubek.
Karvinský trenér Martin Hyský připustil, že je v jednání s jedním klubem. V zákulisí je spojován mimo jiné i s Plzní. Cítíte teď na sebe větší tlak, řešil jste s vedením svoji pozici?
Tlak byl tady vždycky, i když se dařilo. Teď se nedaří, takže se bude určitě stupňovat. Ale já to vnímám tak, že tlaku nepodléhám, dál budeme pracovat.
V lize jste však ztratili pošesté z deseti odehraných kol. Co s tím?
Potřebujeme vyhrát, co jiného nám zbývá. Některé zápasy jsme si v závěru zkomplikovali sami, to se někdy děje. Dva a půl roku se Plzni dařilo, teď prožíváme hlušší obdobní, je tam křeč. Ale snahu vidím, kluci bojují, je to situace, kdy mužstvo chce a nejde to. Tohle se děje i jiným klubům, není to neobvyklé.
Proč nevyšel zápas se Zlínem?
Neprosadili jsme se. Možností prokousat se bylo dost. Tu největší, pokutový kop, jsme spálili. Lehce jsme inkasovali po autovém vhazování, tím jsme si to zkomplikovali. Nicméně už za minutu byla penalta, tam jsme selhali. A dobývání proti dobře bránícímu Zlínu se pak nepodařilo. Uskákali to, ubránili, musím soupeře pochválit, nedal nám moc prostoru. Zkoušeli jsme to kombinačně, druhou půli hru zjednodušili a zvýšili počet centrů. Ani jeden recept ale nevyšel. Když nedáte gól, nevyhrajete.
Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč
Hrát nemohl potrestaný kapitán Vydra, další útočníci Durosinmi a Adu se neprosadili. Je znát, že jsou momentálně bez formy?
Zase jsme před pár dny viděli utěšenou akci Durosinmiho v Budapešti. Proti zahuštěné obraně nám Vydra nepochybně scházel. Svoji vitalitou, dravostí se dokáže silově prosazovat. Další kluci to v sobě nenašli. Zlín bránil dobře, k tomu napadal, i naše rozehrávka byla ztížená. Chyběla nám prostě individuální kvalita, přesnost přihrávek i finálních kombinací.
Ukázalo se znovu, jak týmu chybí záložník Lukáš Kalvach, který dokázal hru podržet, zklidnit?
Jo, ale už o tom ani nechci mluvit. Prodej hráčů k fotbalu patří, podívejme se na severní Moravu, tam se dělo něco podobného. A k nám přišli dobří hráči, jen se je nám zatím nepodařilo dát do takové fazony, abychom byli pevní, jistí a měli výkonnost jako předtím.
Jak z té křeče ven?
Nemáme v kabině špatnou atmosféru. Že bychom se nějak hroutili, to ne. Pracujeme každý den. Ale je to o výsledcích, o gólech. Zase jen tvrdou prací to můžeme posunout.
Berete jako výhodu, že hned ve čtvrtek vás doma čeká další utkání Evropské ligy proti Malmö?
Je samozřejmě dobře, že hrajeme a kluci se v tom nemusí týden hrabat. Na druhou stranu, anglické týdny berou energii a protočit všechny hráče nelze. Jsme moc rádi, že Evropu hrajeme, ale má to svoji daň, o tom není pochyb. Ale to není výmluva, že jsme to nezvládli se Zlínem.