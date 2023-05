Trenér je super frajer, tohle si nezasloužil, loučí se s Bílkem plzeňský kapitán

„Nechal tady za sebou neskutečnou stopu. Dlouho, nebo možná nikdy jsem nezažil, že by za nějakým trenérem v Plzni takhle kabina šla a takhle ho měla ráda. Super trenér a super frajer, tohle si nezasloužil,“ řekl třiatřicetiletý Hejda po porážce s Bohemians 0:2 a jarní výkony označil za ostudu.

„V zimě jsem tady vyhlašoval útok na titul, teď to zní až trapně. Třetí místo není tragédie, ale tím, jak jsme to měli rozehrané, je to obrovské zklamání. Vyžíráme si to do dna a vyhlížíme už konec, abychom se z toho trochu vyhrabali, začali od nuly a vybudovali zase něco jiného, nového,“ prohlásil stoper.

Hejda šel do duelu i po předchozím zranění na Slavii. „Měl jsem pouze roztržené obočí, mám monokl. Do zápasu jsem chtěl za každou cenu, s trenérem jsem se ale chtěl rozloučit úplně jinak. Tohle si ten frajer nezasloužil.“