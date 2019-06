Plzeňské vyhlídky: na Slovensko, do Alp... A do Atén, nebo do Basileje?

Léto vicemistra. Soustředění v Alpách i přáteláky doma Jistý už je také plán letní přípravy fotbalistů Viktorie. Nechybí v něm ani tradiční soustředění v rakouském Westendorfu, doma se druhý tým Fortuna:ligy představí fanouškům v přípravných zápasech s Domažlicemi (15. června) a Sokolovem (19. června). Tři dny na to odcestují viktoriáni do Liptovského Mikuláše, kde odehrají 22. června zápas při příležitosti výročí 85 let od založení tamního fotbalového klubu s účastníkem druhé slovenské ligy. Od 26. června do 6. července čeká tým trenéra Pavla Vrby tradiční soustředění v rakouském Westendorfu. Zde jsou na programu tři přípravné duely se zahraničními soupeři. „Jména a místa zápasů budou ještě upřesněna,“ uvedl klubový mluvčí Ondřej Lípa. Nicméně termíny jsou známy už teď - 29. června, 2. a 6. července. A hned týden po návratu z Rakouska čeká plzeňské fotbalisty první ligové utkání. Ale teď si užívají zaslouženou dovolenou. Letní příprava jim začíná 10. a 11. června fyzickými testy, den na to pak mají první společný trénink. Zapojí se do něho i nové tváře Adam Hloušek a Lukáš Kalvach. „Je možné, že nových hráčů bude více. Podle mých informací by měli být celkem čtyři, to znamená další dva by měli přijít. Spousta jmen je otevřených, rádi bychom přivedli ještě dva ofenzivní fotbalisty a já věřím, že se nám to podaří,“ naznačil po posledním ligovém zápase plzeňský kouč Pavel Vrba.