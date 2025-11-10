Chance Liga 2025/2026

Plzeň kritizuje chování fanoušků Slavie: Způsobili zranění a statisícové škody

  15:00
Nešlo jen o desetiminutové přerušení kvůli dýmovnicím krátce po výkopu. Fotbalové utkání plzeňské Viktorie se Slavií (3:5) poznamenalo chování hostujících příznivců, které domácí klub kritizuje v obsáhlém prohlášení: „Zápas bohužel přinesl nepříjemný zážitek pro naše fanoušky, kteří byli nuceni opustit svá místa kvůli pyrotechnice a vhozeným kovovým předmětům ze sektoru hostů. Klub sčítá škody.“
Velká část problémů se odehrála hned po úvodním hvizdu, po kterém se hostující fanoušci schovávali v útrobách. Jejich efektní příchod do sektoru pak doprovázely vhozené dýmovnice a petardy mezi sedačky.

Jenže některé přeletěly ochranné plexisklo a zamířily mezi domácí diváky.

„Následovalo vhazování kovových (šrouby) i jiných předmětů do přilehlých sektorů. Registrovali jsme zranění dvou osob, dalších desítky příznivců pak byly nuceny z obavy o svou bezpečnost opustit svá místa, mezi nimi byly i rodiny s dětmi,“ uvedla Viktoria.

Jeden ze zraněných byl z domácího sektoru, druhý z hostujícího. Západočeši hodlají o chování fanoušků iniciovat diskuzi na půdě Ligové fotbalové asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

„Dlouhodobě se snažíme budovat co nejlepší komfort pro fanoušky, připravovat jim co nejlepší zážitek z návštěvy stadionu. Mrzí nás, že vzniklá situace jim ho hrubě pokazila a místo pozitivních emocí si odnesli takto tristní zkušenost. Je to pro nás naprosto nepřijatelné,“ řekl mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Plzeň nechala v posledních měsících ze sektoru například odstranit bezpečnostní sítě a zrekonstruovala sociální zařízení. „Nainstalovali jsme i stupínek pro speakera. Cílem bylo, aby se i fanoušci hostů cítili na stadionu co nejlépe,“ doplnil klub.

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

„Před pár lety jsme byli kritizováni za striktní postup při kontrolách právě do sektoru pro hostující fanoušky, od té doby jsme se snažili vyjít maximálně vstříc a dělali konkrétní kroky. Před tímto zápasem klub umožnil zástupcům Tribuny Sever dřívější instalace choreografie. Pokud má být nedělní zkušenost výsledkem našeho přístupu, pak se musíme vážně zamyslet, jak dále pokračovat,“ líčil Hanzlík.

Poškození vybavení v sektoru klub odhaduje na statisíce korun.

„V době, kdy je pro nás přízeň každého jednoho fanouška nesmírně důležitá, jsou tyto excesy naprosto nepřijatelné! Jako klub budeme i nadále dělat maximum pro to, aby se fanoušci na stadionu cítili bezpečně, odnášeli si domů jen pozitivní zážitky a rádi se na něj vraceli,“ dodal Hanzlík.

16. kolo

15. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
