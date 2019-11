Sedm výher za sebou. Plzeň chce v Karviné natáhnout sérii

Oblíbený protivník, těší se Hořava na Karvinou Pokud by si mohl vybrat soupeře, proti kterému by hrál pořád dokola, nejspíš by zvolil právě Karvinou. Za šest zápasů, do kterých proti ní naskočil, se plzeňský fotbalový záložník Tomáš Hořava trefil hned pětkrát. „Bilance je to zajímavá, přeci jen takový střelec nejsem,“ přiznává. Své statistiky si bude moct čerstvý člen Klubu ligových legend, jenž v nejvyšší české soutěži odehrál už 301 utkání, vylepšit zítra od 17 hodin, kdy Viktoria nastoupí k duelu 17. kola Fortuna ligy právě na půdě slezského celku ze spodku tabulky. Po čtrnáctidenní pauze způsobené kvalifikačními boji o postup na mistrovství Evropy. Jak vám přišla ke konci podzimu vhod reprezentační přestávka?

Víc se trénuje, jeli jsme i dvoufázově. Víkend byl ale volný, což nám bodlo. To bylo fajn, odpočinuli jsme si. Na Karvinou se osobně musíte těšit, není to tak?

Je pravda, že doma už jsem jim dvakrát dal po dvou gólech, v Karviné jsem zase dával v devadesáté minutě vítěznou branku. Dalo by se říct, že je to můj oblíbený soupeř, ale bude to jiný zápas. Nikde není napsané, že v tom budu pokračovat. Bilance je to však zajímavá, přeci jen takový střelec nejsem. Plzeň zatím Karvinou v lize vždy porazila. Sledujete podobné statistické údaje?

Vnímám spíš, že se Spartou doma hodně vyhráváme. Co jsem tu, tak jsme s ní v Plzni neprohráli. Ale sérii s Karvinou zase tolik nesleduju. Snažíme se zvítězit v každém utkání, na tom se nic nezmění ani tentokrát. Do Karviné je to ze západu Čech pořádně daleko. Jak cestování snášíte? Cesta tam mi tolik nevadí, člověk si může urovnat myšlenky, soustředit se, s nějakým filmem třeba i zrelaxovat. Zpátky je to horší, už se vždycky těším, až budu konečně doma.