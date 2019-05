Nadstavba mě v Belgii bavila, vzpomíná plzeňský stoper Brabec

A byl to systém hodně podobný tomu českému, i tam hrálo o titul šest nejlepších celků a bylo také play off o Evropskou ligu.

„Znám to z Belgie a moc mě ten model bavil. V závěru soutěže nastane situace, že ty zápasy jsou zase o všechno. Zvedne se sledovanost ligy, zájem fanoušků, ale i výkonnost jednotlivých týmů. A proto fotbal hrajeme,“ popisoval 26letý pražský rodák pro web Viktorie.

Ta vstoupí do skupiny o titul na druhém místě se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Slavii a s náskokem jedenácti bodů na třetí Spartu. Na úvod úřadující mistr přivítá v neděli 5. května od 18 hodin v Doosan Areně čtvrtý Jablonec.

„Nastane situace, že ty zápasy jsou zase o všechno. Zvedne se sledovanost ligy, zájem fanoušků, ale i výkonnost jednotlivých týmů.“

„Není jednoduché získat v nadstavbě plný počet bodů. Hraje proti sobě šest nejlepších celků, každý zápas bude ve velkém tempu. Tlak na umístění v tabulce je obrovský. A já věřím, že se liga může ještě zamotat,“ doplnil Brabec, jenž se do zahraničí vydal před třemi lety z pražské Sparty.

V sezoně 2016/17 postoupil s Genkem až do finále play off o Evropskou ligu, v němž prohrál s Ostende 1:3. Rok na to už belgický tým do pohárů proklouzl, protože byl pátý ve skupině o titul a pak zvládl i vyřazovací část s Waregenem (2:0). Jenže Brabec místo pohárů putoval na hostování do tureckého Rizesporu.

Plzeň - Jablonec Sledujte v neděli od 18.00 online.

A v únoru se pak přesunul do plzeňské Viktorie, která reagovala na zranění Lukáše Hejdy. Ale ten už je zpátky a v posledním ligovém kole s pražskou Duklou nezbylo na Brabce místo ani na lavičce. „Máme čtyři skvělé stopery. Ve většině ligových klubů by hráli v základní sestavě. Konkurence je obrovská, pro mě je těžké vybírat, řešíme to podle výsledků,“ řekl k absenci stopera se 14 reprezentačními starty kouč Pavel Vrba.

Pravě pod ním Brabec debutoval 29. března 2016 v reprezentačním dresu v přátelském utkání v Solně proti Švédsku (1:1). Naposledy za národní tým hrál loni v listopadu v přípravném zápase v Polsku (1:0).

Teď se Brabec rve o svoji další šanci v Plzni. Objeví se na hřišti v nadstavbové části? A uplatní na něho Viktoria opci? Odpovědi dají následující týdny.