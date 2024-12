Koubkův 300. zápas v lize. Mám radost, díky obratu to je sladší, řekl po Jablonci

„Nemám rád slova jako oslava, to se k tomu ani příliš nehodí. Ale pokud jde o pocit, jestli mohla být klidnější, pak je o to sladší, že se zápas takto vyvíjel a dopadl pro nás se šťastným koncem,“ popisoval třiasedmdesátiletý Koubek, který se tímto milníkem posunul do Klubu legend.

Plzeň vedl v nejvyšší soutěži krátce už na přelomu tisíciletí, ale výraznou stopu v lize zanechal až po šedesátce. Právě s Viktorií při své druhé misi na západě Čech získal v roce 2015 také svůj dosud jediný český titul.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek (vpravo) je před zápasem s Jabloncem uveden do Klubu legend. Vlevo generální ředitel Plzně Adolf Šádek.

Je pro vás číslo 300 na prvoligové lavičce významnou metou?

Mám z toho radost, nikdy bych tomu nevěřil, protože jsem začal ligu trénovat poměrně pozdě, pokud nepočítám tu první, krátkou etapu v Plzni. Mám pocit zadostiučinění, že to stálo za to.

Nechtěl jste si to však s Jabloncem užít s menšími nervy?

Cením si toho, jak se tým zachoval ve druhém poločase a zápas ze stavu 0:2 otočil. O přestávce jsme hráčům říkali, že každé takové utkání se dá zvládnout, že musíme bojovat o posledního dechu. Udělali jsme změny v sestavě, věřili, že přinesou prospěch. Po nějakém čase jsme sáhli k rozestavení 3-5-2, vysvětlili novým hráčům, co od nich očekáváme. Ano, v kabině zazněl i výraz „Csaplárova past“. Že by to mohlo přijít. A povedlo se, skóre jsme otočili, tým ukázal velkou morálku.

Zatrnulo vám v 60. minutě, když za stavu 0:2 VAR zkoumal souboj Cadua s Aléguém, který se mohl dostat do brejku a vašemu hráči hrozila červená karta?

Určitě. Kdyby to skončilo zle, asi bychom už neměli velké prostředky, jak utkání otočit. Byl to klíčový moment, že to sudí vyhodnotili takto. Ano, byl jsem hodně napjatý, jako to dopadne.

Nebylo těch prostojů v utkání až příliš?

VAR je tu od toho, Zkoumá, pátrá... Někdy to trvá déle, v takové zimě to není moc příjemné. Ale na druhou stranu, nebyly to nějaké nestandardní prodlevy, bylo to v normě trendu, který je.

Jste spokojený s tím, jak mužstvo po vyloučení soupeře zvládlo na hřišti převahu o jednoho hráče?

I v deseti se dá uhrát dobrý výsledek, ten hráč chybí spíš směrem dopředu. Ale chci ocenit výkon Jablonce. Hrál výborně, to mužstvo udělalo velký progres, musím vyzdvihnout práci Luboše Kozla. Jeho rukopis a působení v klubu je znát, výrazně úroveň Jablonce zvedl, velký kompliment. Náš soupeř byl velice dobrý, nepříjemný v útočných situacích, vytvářel na nás tlak, především Hollý, Puškáč, Alégué... My jsme v prvním poločase dělali chyby a nehráli vzadu úplně podle představ. A bylo to především zásluhou kvality soupeře.

Nevnímáte to nyní tak, že vaše obranná trojice si potřebuje v tom náročném programu odpočinout?

Nechali jsme soupeři víc prostoru, nedostupovali protihráče včas. Ale takový zápas přijde. Jestli máte dát někomu prostor k odpočinku, zároveň v tu chvíli narušujete, co funguje. My v posledních zápasech nedostáváme góly, takže tým klukům vzadu absolutně věří. Na slabší zápas mají právo. Zhodnotili jsme před utkáním jejich stav, všichni říkali, že se cítí skvěle. I výhra nad Kyjevem v Evropské lize jim psychicky pomohla, regeneruje se lépe. Nebyl důvod něco měnit. Zároveň bych určitě nepostavil hráče, který má nějaké zdravotní problémy, něco ho bolí. To si přísně hlídáme. Takže tito hráči měli mou důvěru a budou ji mít i nadále.

Vpředu se opět prosadil útočník Vydra, byl jeho výkon jedním z hlavních důvodů, proč se vám obrat povedl?

Stoprocentně, Matěj byl náš nejlepší útočník. Navázal na předchozí výkony, zase vstřelil branku. Už předtím trefil břevno, před pokutovým kopem, po kterém jsme snížili na 1:2, právě on hlavičkoval do tyče.

Po delší době nastoupil záložník Kopic, potěšilo vás, jak tuhle příležitost uchopil?

Ano, uchopil ji skvěle. Takhle má hráč odpovědět. Říkal jsem mu, ať je trpělivý, že šance přijde. I Milan Havel se na pozici halvbeka točí, rozhodujeme se podle situace. Máme velký prostor pro střídání a tohle byl herní obraz, který Honzovi vyhovuje. Předpokládali jsme, že si po prvním poločase dokážeme vytvořit tlak a převahu, on pak může hrát víc nahoře, není tolik svázaný obrannými útoky. A dnes prokázal svoji velkou fotbalovou kvalitu.