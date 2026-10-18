ONLINE: Jablonec - Plzeň 0:1, brzký první gól, ze standardky skóruje Dweh

Šestý Jablonec vyhrál dvě z poslední sedmi prvoligových utkání. S Plzní navíc třináct zápasů nevyhrál.
Viktorii se pořád nachází v dolní části tabulky, což je pro fanoušky zklamáním.
Minule se však zvedla, když porazila Mladou Boleslav. V předchozích třech ligových zápasech však získala jen bod.
15. S. Dweh
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, D. Pavlovič, E. Sobol - R. Sedláček, S. Nebyla, V. Čanturišvili, F. Zorvan, G. Kuol - A. Růsek
F. Wiegele - A. Gabriel, S. Dweh, F. Prebsl, M. Doski - L. Červ, P. Hrošovský, A. Memič, T. Ladra, D. Višinský - C. Kabongo
D. Hollý, H. Ahl, S. Alioum, M. Kukučka, J. Sláma, D. Souček, J. Chramosta, F. Novák, M. Polidar, N. Okeke, R. Horák
14. E. Sobol