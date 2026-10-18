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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Jablonec - Plzeň 0:1, brzký první gól, ze standardky skóruje Dweh

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Sledujeme online   17:49aktualizováno  18:16

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Momentka z utkání mezi Plzní a Jabloncem. S obvázanou hlavou Martin Cedidla. | foto: MAFRA

Jablonečtí fotbalisté v 11. kole první ligy hostí Plzeň. Ani jeden z týmů se nenachází v tabulce tam, kde by chtěl být. Oba soupeři v týdnu prohráli v pohárové Evropě a chtějí si spravit chuť. Utkání od 18.00 můžete sledovat v online reportáži.

Šestý Jablonec vyhrál dvě z poslední sedmi prvoligových utkání. S Plzní navíc třináct zápasů nevyhrál.

Viktorii se pořád nachází v dolní části tabulky, což je pro fanoušky zklamáním.

Minule se však zvedla, když porazila Mladou Boleslav. V předchozích třech ligových zápasech však získala jen bod.

Chance Liga 2026/2027
18. 10. 2026 18:00
Zápas probíhá
Jablonec : Plzeň 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
15. S. Dweh
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, D. Pavlovič, E. Sobol - R. Sedláček, S. Nebyla, V. Čanturišvili, F. Zorvan, G. Kuol - A. Růsek
Sestavy:
F. Wiegele - A. Gabriel, S. Dweh, F. Prebsl, M. Doski - L. Červ, P. Hrošovský, A. Memič, T. Ladra, D. Višinský - C. Kabongo
Náhradníci:
D. Hollý, H. Ahl, S. Alioum, M. Kukučka, J. Sláma, D. Souček, J. Chramosta, F. Novák, M. Polidar, N. Okeke, R. Horák
Náhradníci:
C. Souaré, T. Pališčák, M. Vydra, D. Vavro, K. Spáčil, J. Panoš, D. Ťapaj, S. Lawal, M. Toure, B. Faal, S. Pirgič
Žluté karty:
14. E. Sobol
Žluté karty:
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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ONLINE: Jablonec - Plzeň 0:1, brzký první gól, ze standardky skóruje Dweh

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