Gól! Slavit, nebo ne? Pilař se rozhodl zkrotit emoce, z úcty

Vždycky je to dilema, jak zareagovat.

Těsně před koncem utkání vstřelíte sladký gól, který zároveň potopí váš bývalý klub, tak co udělat?

Přesný opak Krmenčíka

Schválně: co byste udělali vy?

S návalem adrenalinu slavit, či neslavit?

Na rozdíl třeba od explzeňského útočníka Krmenčíka, jenž loni zbytečně provokativně jančil v dresu Slavie, se Pilař v sobotu navečer férově upozadil. Sklopil oči a směrem k hradeckým fanouškům omluvně zvedl obě ruce. Na svůj facebookový profil pak naťukal jednoduchý, ovšem plně srozumitelný vzkaz: „Kdo mě zná, ví.“

Plzeňský rychlík předem věděl, že oslavovat nebude, přestože při prvním gestu mu ruce šťastně vystřelily. Jak by také ne, když se fotbalový mistr proti oslabenému Hradci Králové nepěkně trápil.

Záložník Plzně Václav Pilař se v utkání s Hradcem Králové zdržel oslav gólu.

Plzeň hrála dlouhatánskou přesilovku, mohla tedy pohodlně kráčet za vítězstvím, jenže v přeskládané sestavě neměla stejný drajv, jaký jí během léta pomohl do závěrečného předkola Ligy mistrů.

Statečný a perfektně organizovaný soupeř skvěle vzdoroval, Hradec měl dokonce víc ze hry. Až museli přijít nažhavení plzeňští náhradníci, aby třetí kolo ligy pomohli překlopit pro favorita.

Jak se přimotat k rozuzlení

Osud to tak chtěl, aby rozhodl zrovna Pilař, borec z Převýšova. Od patnácti kopal za Hradec, při svém prvním ligovém startu před 12 lety slavně sestřelil Spartu. Později to dotáhl do reprezentace nebo do bundesligy. Po sérii těžkých úrazů však spadl do stínu.

I v Plzni, kde působí už potřetí, zůstává ve vedlejší roli. Ve třiatřiceti letech se vrátil, aby pomohl svou dynamikou, zkušeností a čichem na góly, když bude potřeba. „Pro mě je hlavní, že zase můžu bojovat o trofeje. Proto jsem neváhal ani vteřinu, když se Plzeň ozvala s nabídkou.“

V sobotu se přimotal k rozuzlení: po kličkované od dalšího náhradníka Kopice si seběhl k přední tyči a proměnil nezištnou přihrávku.

Sedm minut před koncem.

Proč se nepískala penalta

Plzeň si může odškrtnout další prázdninový úkol. Počtvrté v řadě vyhrála 2:1. Hradec se sice vztekal, že mu sudí Klíma ublížil, nicméně se nezdá, že by se Plzni v klíčové chvíli nadržovalo.

O co šlo? Ve 28. minutě proběhl v plzeňské šestnáctce velmi podezřelý souboj. Krajní záložník Ryneš upadl kvůli tomu, že mu bránící Sýkora zalehl nohu. Jenže všemu předcházel Rynešův faul. Ze zadního úhlu pohledu jasný prohřešek a penalta, z pohledu rozhodčího (i komise rozhodčích) naopak útočný prohřešek. Problematická chvíle však měla pointu na druhé straně, neboť Plzeň zaútočila a unikajícího Chorého sundal Smrž, za což po právu viděl červenou kartu.

Pro úřadujícího mistra to byla užitečná zkušenost, kterou může využít klidně už ve středu.

Nejenže Plzeň musela splnit povinnost, ačkoli její hra drhla, zároveň u toho částečně použila systém se třemi stopery, na který není zvyklá. A taky vyzkoušela čerstvě pořízené posily: stopera Jemelku, útočníka Basseyho a křídelníka Jirku.

Už v úterý letí Viktoria do horkého Ázerbájdžánu, aby se pokusila přiblížit půlmiliardovému jackpotu z ligy šampionů. První zápas proti Karabachu hodně napoví.

Je celkem jisté, že sobotní výkon by nestačil. Je naprosto jisté, že sestava nebude totožná. Zrovna Pilař, hrdina víkendu, si velmi pravděpodobně znovu sedne mezi náhradníky a bude vyhlížet šanci.

Šanci, která se neodmítá, ať proti vám stojí třeba klub, který vás vychoval.