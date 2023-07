Vstřelený gól, aspoň nějaké pozitivum. Ale jinak jsme v křeči, cítí v Plzni

„V poslední minutě jsme byli hloupí,“ přiznal před kamerou O 2 TV trenér kouč Miroslav Koubek. „Vítězství jsme měli už v rukách, nechali jsme si ho vyrazit. Pozitivem zápasu je, že jsme protrhli střeleckou smůlu. Já úsilí mužstva vidím. Je tam křeč, to je velká podstata problému. Všechny naše zápasy jsou o dobývání obran, a ještě když hrajete s křečí, tak se to nedaří vždycky. Potřebovali jsme výhru, bohužel jsme si ji nechali vzít a to nám nepřidává.“

Do odvety 2. předkola Konferenční ligy s kosovskou Dritou, v níž budou po domácí remíze 0:0 hrát ve čtvrtek na půdě soupeře, se Západočeši moc dobře nenaladili. Problémům ale čelí i v lize. Po úvodní prohře v Teplicích mají v tabulce po dvou kolech jenom jeden bod.

„Důvod k radosti to není. Je to pro nás hořká pilulka, co na to víc říct. Bušíme, bušíme, tentokrát jsme ani těch vyložených šancí moc neměli. Byla to křeč. Když už dáme takovou šmudlu, navíc chytíme penaltu, tak zase dostaneme klasicky náš gól,“ lamentoval kapitán Hejda.

Svojí „šmudlou“ se postaral o prolomení plzeňské střelecké mizérie v 81. minutě zápasu. V pokutové území stál ideálně postaven při podklouznutí hradeckého obránce Davida Heidenreicha, počkal si na odražený míč a poslal ho do sítě.

Když pak plzeňský gólman Jindřich Staněk bravurně kryl penaltu, zdálo se, že tři body zůstanou ve Štruncových sadech.

Nestalo se. Hradec z poslední akce zápasu srovnal, na zadní tyči důrazně hlavičkoval střídající Ondřej Šašinka.

„Když nedáte tak dlouho gól, je to v hlavách hráčů. Musím v tuto chvíli přijmout pozitivum, že jsme dali aspoň branku, že jsme neproduktivitu odstranili,“ ošíval se Koubek, který si konec zápasu v emocích zpestřil ještě výměnou názorů před hradeckou lavičkou, na které do jara minulé sezony působil. „Hradec je kvalitní mužstvo, není to proti němu jednoduché. Výsledek jedna nula by byl cenný. Vlastní hloupostí jsme o to přišli,“ řekl.

V úvodu sezony schází Koubkovi především kvalita v útoku. Proti Hradci poslal do hry postupně čtyři útočníky, prosadil se však nakonec až obránce.

„Chybí nám víc klidu, lepší výběr místa, hlavně na centrované míče. Nemáme hráče, který před brankou musí být, musí to tam stihnout, nemáme hráče na první tyči. Jsou to otázka menší kvality a přesnosti finální přihrávky. Chybí nám i důraz. Je toho víc. Ano, finální fáze nám drhne,“ konstatoval kouč Plzně.