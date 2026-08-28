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Chance Liga 2026/2027

Plzeň posílila obranu. Z Midtjyllandu přichází Gabriel, podepsal na tři roky

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  19:41
Mads Bech (vlevo) a Adam Gabriel z Midtjyllandu se radují z gólu.

Mads Bech (vlevo) a Adam Gabriel z Midtjyllandu se radují z gólu. | foto: Profimedia.cz

Obránce českého týmu Adam Gabriel během zápasu proti Izraeli
Obránce české jedenadvacítky Adam Gabriel v akci během duelu s Německem.
Plzeňští hráči se radují z gólu v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč v zápase proti Crvene zvezdě Bělehrad.
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Vytoužená posila do obrany. Fotbalisty Plzně posílil pravý bek Adam Gabriel, pětadvacetiletý hráč s jedním startem za českou reprezentaci přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal v pátek tříletou smlouvu.

Gabriel prošel pražskou Spartou, jejímž je odchovancem. Poté působil v Hradci Králové. Před třemi lety v létě Letenští využili právo na zpětný odkup hráče a současně se dohodli na přestupu s Midtjyllandem.

„Jde o moderního krajního obránce, rychlostní typ s velkým potenciálem. I přes stále mladý věk má již zkušenosti ze zahraničního angažmá, působil v kvalitním klubu, se kterým hrál evropské poháry a má na svém kontě i reprezentační start. Vidíme v něm obrovský potenciál, proto jsme si jej vytipovali a jsem rád, že jej nyní můžeme přivítat v našem týmu,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.

Gabrielův příchod do Plzně se zrodil velmi rychle. Ještě ve čtvrtek odehrál za Midtjylland coby střídající 60 minut v kvalifikaci Konferenční ligy v Rijece, dnes přicestoval na západ Čech a v novém působišti prošel zdravotní prohlídkou.

„Všechno se odehrálo velmi rychle. Zájem Viktorky mně udělal radost a nebylo nad čím váhat. Je to klub s obrovskými ambicemi, čeká jej i Evropská liga. Vnímám to v mé kariéře jako krok vpřed. Strašně se na tohle angažmá těším a udělám maximum, abych byl přínosem,“ řekl Gabriel, jehož bratr Šimon působil v akademii Viktorie.

Na akvizici se těší i nový trenér Západočechů Radoslav Kováč. Gabriel by měl zvýšit konkurenci na pravém kraji obrany, kde nastupují Amar Memič či další nedávná posila Filip Prebsl. „Adama zdobí pracovitost, běžecká náročnost i soubojovost. Důležité jsou i jeho fyzické parametry, pomůže nám zvýšit výšku týmu,“ řekl Kováč.

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Gabriel má v české lize dosud na kontě 32 startů a tři branky. Předloni v březnu zasáhl za reprezentační áčko do přípravného utkání proti Arménii.

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2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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