Bez zraněných, zato s posilami. Ambice máme nejvyšší, říká Vrba

Ještě předtím se ale vydá na soustředění do Španělska. Loni tam tým během zimní přestávky cestoval hned dvakrát, tentokrát však vedení tuto variantu zamítlo. „Soutěž začíná o čtrnáct dní dřív, navíc dvě soustředění jsou riskantní, čtyři dny totiž ztratíte cestováním. Máme vyhřívaný trávník, který po návratu využijeme,“ vysvětloval plzeňský trenér Pavel Vrba.

Do Málagy odcestuje Plzeň 20. ledna. Ve výpravě by neměli chybět ani zotavující se Radim Řezník, Daniel Kolář a Jan Kopic. „Nerad spekuluji, ale co mám informace, tak by měli odjet s námi. Zapojovat se budou podle svých možností,“ uvedl kouč. Jestli se k mužstvu přidá i dlouhodobě zraněný kanonýr Michael Krmenčík, není jasné. Do hry však nebude připravený minimálně do konce dubna.

Viktoria má ale post útočníka početně obsazený dostatečně, možná i přetížený. K Tomáši Chorému a Jakubu Řezníčkovi se přidá Jean-David Beauguel, který přichází ze Zlína, a navrátilec z hostování Marek Bakoš.

Změny v kádru Příchody: Jiří Piroch (návrat z host. Karviná), Joel Ngandu Kayamba (návrat z host. Opava), Erik Pačinda (Dunajská Streda), Pavel Šulc (z dorostu), Marek Bakoš (návrat z host. Trnava), Jean-David Beauguel (Zlín), Tomáš Kepl (z dorostu), Jakub Šiman (návrat z host. Radotín). Odchod: Tomáš Hájek (host. Mladá Boleslav).

„Je pravda, že jich je hodně. Je pravděpodobné, že někdo odejde. Kdo to ale bude? O tom se můžeme bavit až po návratu ze soustředění,“ řekl Vrba.

Kromě zmíněných hrotů posílili Plzeňští i o křídelní hráče Joela Kayambu (Opava) a Erika Pačindu (Dunajská Streda), který s Viktorií už několik měsíců trénuje, proti konkurenci má však horší pozici kvůli disciplinárnímu trestu za vyloučení během utkání za juniorku.

Z hostování se kromě Bakoše vrací i brankář Jakub Šiman a stoper Jan Piroch. S áčkem absolvují přípravu také dorostenci Pavel Šulc a Tomáš Kepl. „Do přípravy se zapojili už v minulosti. Jde o velice talentované hráče, kteří se prosazovali v juniorské Lize mistrů. Vypadají hodně perspektivně,“ hodnotil plzeňský kouč dvojici mladíků.

Odchod hlásí Viktoria jediný. Na hostování do Mladé Boleslavi míří střední obránce Tomáš Hájek, jenž strávil většinu podzimu na tribuně.

„Je dobré, že kádr zůstal pohromadě. Navíc se zvýší nově příchozími kvalita. V přípravě dostanou prostor všichni,“ pochvaloval si Vrba.

A jak to má trenér Viktorie s novoročními předsevzetími? „Kdysi jsem si dával předsevzetí, že bych rád zhubl. Nikdy jsem to ale nedodržel, takže si už žádná nedávám. Co se naší sportovní situace týče, tak v lize doháníme ztrátu na Slavii, Plzeň má ale ty nejvyšší ambice. Nekončí pro nás ani domácí soutěž, ani Evropská liga. Chceme být úspěšní,“ uzavřel.

První přátelské utkání čeká Plzeň v úterý 8. ledna, kdy přivítá Ústí nad Orlicí. Před odletem na soustředění do Málagy se ještě střetne se Sokolovem a Ústím nad Labem.