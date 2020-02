Kdo je argentinská posila Plzně? Zarputilý bojovník i průšvihář

S trenérem Adrianem Guľou se střetne už potřetí. Nový plzeňský kouč jej nejprve vedl v Trenčíně, poté i během úspěšného období s mužstvem Žiliny.



Díaz si angažmá ve výše zmíněných slovenských klubech proložil tříletou anabází ve své rodné zemi. Odchod z Trenčína ale musela nakonec řešit až mezinárodní fotbalová federace FIFA, Díaz se totiž do celku poblíž českých hranic nevrátil navzdory platné smlouvě a vytrucoval si přesun do River Plate.

„Byly problémy s vyplacením dohodnutých závazků. Bylo mi dvacet tři a chyběla mi Argentina, tak jsem se rozhodl zůstat,“ vykládal po čase v rozhovoru pro Denník Šport.

Jenže po nevydařeném působení ve svém mateřském klubu a krátké zastávce v Estudiantes přišel návrat zarputilého středopolaře.



Opět zavolal Guľa: „Pojď hrát do Žiliny!“ A Díaz nabídku svého oblíbeného trenéra vyslyšel.

Netrvalo dlouho a v klubu se žlutým dvojkřížem ve znaku společně slavili slovenský titul.

Po Guľově konci však Díazova pozice začala postupně slábnout. Najednou nebyl nepostradatelnou součástí základní sestavy. Vůbec mu nepomohl incident z poloviny října, kdy v utkání proti Michalovcům hlavičkou uzemnil protihráče a okamžitě uviděl červenou kartu.

„On (obránce Rota) nepřišel hrát fotbal, ale diskutovat. Navíc hodně vulgárním způsobem, celé utkání nadával mně i ostatním. Nedokázal jsem se ovládnout, mrzí mě to,“ popisoval posléze.



Do konce podzimu už odehrál jen 115 minut a během přípravy na jarní část už ani se žilinským kádrem neodletěl na soustředění do Dubaje.

„Ve středu zálohy máme hodně hráčů a Iván by jako legionář tolik nenastupoval, s čímž by určitě nebyl spokojený,“ vysvětloval Karol Belaník, sportovní manažer Žiliny. „Hledali jsme řešení, které by bylo prospěšné pro obě strany. Proto vznikla myšlenka na hostování v Plzni s následnou opcí.“

V Žilině má Díaz smlouvu do konce kalendářního roku, pak se případně stane volným hráčem.