Plzeň dorovnala nejdražší přestup v historii klubu. Do útoku přivedla Gambijce

Podle webu infotbal.cz dosáhla přestupní částka tří milionů eur (73 milionů korun). Faal by tak vyrovnal nejdražší přestup v historii klubu, kterým byl v lednu příchod nigerijského útočníka Salima Faga Lawala.
Faal se přes Chorvatsko dostal do ukrajinské nejvyšší soutěže. V této sezoně zaznamenal ve 26 utkáních devět gólů a pět asistencí, další dvě trefy přidal v poháru.
V Plzni podepsal smlouvu do roku 2030. „Jde o urostlého útočníka, který je velmi produktivní. Hráče jsme pečlivě sledovali od zimy. Slibujeme si od něj posílení ofenzivy a věříme, že u nás dokáže navázat na efektivitu a udělat další výkonností posun,“ uvedl sportovní ředitel Martin Vozábal.
Podle útočníka se všechno seběhlo velmi rychle. „Viktorku vnímám jako velmi silný klub, který má pravidelně skvělé výsledky i v pohárové Evropě. Velmi dobře si vzpomínám třeba na výhru v Římě. Je to pro mou kariéru důležitý krok dopředu a věřím, že budu přínosem,“ řekl Faal.
Ze Lvova přišel v krátké době do české ligy už druhý hráč. Mistrovská Slavia ve čtvrtek ze stejného týmu získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka. Plzeň skončila v lize třetí o 17 bodů za Slavií.