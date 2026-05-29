Chance Liga 2025/2026

Plzeň dorovnala nejdražší přestup v historii klubu. Do útoku přivedla Gambijce

  18:22
První posilou fotbalistů Plzně se stal Baboucarr Faal. Třiadvacetiletý gambijský útočník přišel z ukrajinského klubu Karpaty Lvov a podepsal smlouvu na čtyři roky, uvedla Viktoria na webu.

Gambijský útočník Baboucarr Faal pózuje s plzeňským dresem. | foto: FC Viktoria Plzeň

Podle webu infotbal.cz dosáhla přestupní částka tří milionů eur (73 milionů korun). Faal by tak vyrovnal nejdražší přestup v historii klubu, kterým byl v lednu příchod nigerijského útočníka Salima Faga Lawala.

Faal se přes Chorvatsko dostal do ukrajinské nejvyšší soutěže. V této sezoně zaznamenal ve 26 utkáních devět gólů a pět asistencí, další dvě trefy přidal v poháru.

V Plzni podepsal smlouvu do roku 2030. „Jde o urostlého útočníka, který je velmi produktivní. Hráče jsme pečlivě sledovali od zimy. Slibujeme si od něj posílení ofenzivy a věříme, že u nás dokáže navázat na efektivitu a udělat další výkonností posun,“ uvedl sportovní ředitel Martin Vozábal.

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň hlásí první letní posilu, Holeš prodloužil

Podle útočníka se všechno seběhlo velmi rychle. „Viktorku vnímám jako velmi silný klub, který má pravidelně skvělé výsledky i v pohárové Evropě. Velmi dobře si vzpomínám třeba na výhru v Římě. Je to pro mou kariéru důležitý krok dopředu a věřím, že budu přínosem,“ řekl Faal.

Ze Lvova přišel v krátké době do české ligy už druhý hráč. Mistrovská Slavia ve čtvrtek ze stejného týmu získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka. Plzeň skončila v lize třetí o 17 bodů za Slavií.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň hlásí první letní posilu, Holeš prodloužil

Sledujeme online
Slávistický obránce Tomáš Holeš prodloužil v klubu smlouvu do léta 2028.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

29. května 2026  18:03

Žádný Bayern! Gordon míří z Newcastlu na jinou věhlasnou adresu. Za 80 milionů eur

Anthony Gordon z Newcastlu oslavuje gól proti Sunderlandu.

Anglický křídelník Anthony Gordon je na odchodu z Newcastlu do Barcelony, kde už podstoupil lékařskou prohlídku. Španělský šampion by měl za pětadvacetiletého fotbalistu zaplatit 80 milionů eur...

29. května 2026  16:24

Budeme sami platit akademii, navrhuje Dynamo. To jsme ale nikdy nechtěli, reaguje město

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Fotbalové Dynamo navrhlo budějovické radnici a kraji, že převezme financování mládežnické akademie, tedy aktuálně částku 11,6 milionu korun ročně. Na oplátku požaduje stáhnutí výpovědi ze stadionu a...

29. května 2026  16:13

Fotbalistky Sparty slaví double. Ve finále domácího poháru zdolaly Slavii na penalty

Fotbalistky Sparty se radují ze zisku domácího poháru.

Sparťanské fotbalistky si užívají ideální sezonu. Po sedmi letech a celkem pojedenácté získaly Český pohár. Ve finále v Radotíně porazily Slavii 4:3 v penaltovém rozstřelu, utkání skončilo bez...

29. května 2026  15:03

Fotbalisté hrají o konečnou nominaci na MS. Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?

Čeští fotbalisté před utkáním s Dánskem.

Nečekejte kapitána Krejčího, ani další opory Šulce, Součka, Provoda či Schicka. Fotbalová reprezentace se pár hodin před odletem do dějiště mistrovství světa rozloučí s českými fanoušky v sestavě, v...

29. května 2026  13:39

Chaloupek ovládl ligovou anketu za květen, mezi trenéry znovu vyhrál Horejš

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje z gólu.

Zástupce mistrovské Slavie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek.

29. května 2026  12:40

Ceny lístků jsou úplný úlet, říká Poborský o mistrovství. Kde vidí Čechy a komu nevěří?

Premium
Karel Poborský na akci Setkání fotbalových legend.

Před dvaceti lety se Karel Poborský loučil s reprezentační kariérou. V Německu skončili Češi při posledním startu na mistrovství světa třetí ve skupině s jednou výhrou. Stejný počin by je letos při...

29. května 2026

Noví vlastníci, Evropa, Darida. Co bude připomínat skvělou sezonu Hradce?

Hráči Hradce Králové se radují z vedoucího gólu proti Liberci.

Přiznejte si na rovinu: Vsadili byste si loni v srpnu a v září na to, že fotbalový Hradec Králové bude na konci května slavit návrat do pohárové Evropy?

29. května 2026  11:41

Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika

Reprezentační brankář Matěj Kovář na srazu před mistrovstvím světa.

Poslední březnový den se radoval se spoluhráči z fotbalového národního mužstva z postupu na mistrovství světa, jehož byl jedním ze strůjců. O pět dní později slavil v Eindhovenu nizozemský titul....

29. května 2026  10:53

Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka

Obránce Lukáš Hůlka ve svém novém působišti na libereckém stadionu U Nisy.

V dresu Bohemians prožil jako stabilní opora zadních řad celkem osm sezon. Ta poslední pro něj byla navíc nejproduktivnější v kariéře - z pozice středního obránce zaznamenal čtyři góly a dvě...

29. května 2026  10:22

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

29. května 2026  9:25

