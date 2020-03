Pohoda proti rozkladu zevnitř. Guľa však varuje: Musíme být ostražití

O co konkrétně jde?

Zkušený gólman Jaroslav Drobný v pondělním vydání fotbalové talk show Tiki-Taka na kanále O2 TV Sport otevřeně vyjádřil svou nespokojenost s fungováním Dynama.

„Kabina táhne za jeden provaz, ale o celém klubu tohle říct nemůžu. Myslím, že si házíme klacky pod nohy, a přijde mi to nefér,“ vykládal sedminásobný český reprezentant, který spolu se středním obráncem Tomášem Sivokem, mimochodem dalším hostem zmíněného pořadu, patří mezi nejvýraznější osobnosti Fortuna ligy.

„Když jdu třeba na trénink a chci si nechat pokropit hřiště, tak je to hrozný problém,“ stěžoval si Drobný před televizními kamerami.

Na kritiku muselo budějovické vedení logicky reagovat. Nezvolilo však interní řešení, namísto něj vydalo dlouhé prohlášení.

„Pokud má Jaroslav Drobný s někým z klubu osobní problémy, měl by si to s daným člověkem sám vyříkat a neventilovat to podobným způsobem přes mediální prostor,“ píše se v něm například.

A to není jediný problém.

Ani stoper Sivok totiž není v mužstvu evidentně stoprocentně spokojený. Snažil se klub odkoupit do svého vlastnictví, jeho návrh byl v úterý nicméně definitivně smeten ze stolu.

„Dostali jsme zprávu od (majoritního akcionáře) pana Dvořáka, že ve hře je jiný investor, který dal lepší nabídku. V tu chvíli jsme byli ze hry venku,“ sdělil.

Co to znamená? Šestatřicetiletý Sivok, jenž se do svého mateřského klubu stejně jako Drobný vrátil před sezonou po dlouhých letech v zahraničí, zvažuje odchod.

Do Sparty, jako funkcionář. „Pokud by nabídka přišla, určitě bych se jí zabýval. Ale nešel bych tam jako loutka. Když budu mít odpovědnost a budu rozhodovat, tak bych se toho nebál,“ pronesl.

Jestliže však ponecháme stranou všechny výše zmíněné vnitřní problémy, ze sportovního hlediska prožívá Dynamo snovou sezonu. Jako nováček se drží v horní polovině tabulky, hraje atraktivní fotbal a venku patří mezi vůbec nejsilnější týmy.

Na jaře dosud stoprocentní Viktorii tak nečeká jednoduchý úkol. „Úvod jim úplně nevyšel, ale na to, že jsou nováčkem, tak hrají kultivovaný a velmi sympatický fotbal. Mají velice slušnou výkonnost, o to větší výzva nás čeká. Musíme být ostražití,“ chválil budějovický celek plzeňský kouč Guľa.

Může se těšit na jedno zajímavé setkání, jeho protějšek David Horejš u něj totiž absolvoval trenérskou stáž.

„Rád na to vzpomínám, dobře jsme si popovídali. Když jsem byl mimo českou ligu, tak jsem byl rád, že se mu daří. Teď už tak moc ne...“ usmíval se. „Hraje s Budějovicemi dobrý fotbal se zajímavými prvky. Budeme se na ně chystat s maximálním respektem.“

Plzeň jde do ligového utkání posílená středečním postupem mezi elitní čtyřku v domácím poháru. Mladou Boleslav doma porazila 4:2, opět po líbivém, ofenzivním výkonu.

Plzeň vs. České Budějovice Online reportáž v sobotu od 17 hodin Hraje se v plzeňské Doosan Areně.

Klub prosí fanoušky, kteří se vrátili ze zahraničí a necítí se zdravotně v pořádku, aby raději z preventivních důvodů na utkání nechodili. Více na fcviktoria.cz. Rozhodčí: Pechanec - Moláček, Kotalík.

Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kovařík. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Havelka - Brandner, Javorek, Mršič - Schranz.



Zůstane úřadující vicemistr na jaře nadále bez zaváhání? A podaří se mu znovu lehce umazat náskok pražské Slavie, kterou v neděli čeká nevyzpytatelné derby?

Jisté je, že si Západočeši budou muset poradit bez křídelníka Jana Kopice, jenž nemůže nastoupit kvůli disciplinárnímu trestu. „Mrzí to, ale stejně bych tu čtvrtou žlutou kartu někdy dostal. Pak jedeme na Spartu, třeba bych chyběl tam. Beru, jak to je,“ uvedl jeden z úspěšných střelců pohárového duelu.

Dá se tak očekávat, že se do základní sestavy místo distancovaného Kopice vrátí Jan Kovařík, ve stoperské dvojici se nejspíš vedle Jakuba Brabce objeví Lukáš Hejda.

A pozitivní zprávou pro plzeňské fanoušky je, že i přes koronavirovou hrozbu se Bezpečnostní rada státu nerozhodla pro uzavření tribun. Viktorii tak čeká druhé utkání před domácími příznivci během čtyř dnů.

„Je to výhoda. S jejich podporou na tomto nádherném stadionu roste síla. Věřím, že se to znovu projeví. Naším úkolem je, abychom opět šli na maximum,“ vzkázal trenér Guľa.