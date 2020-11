Ondrášek proti „svým“ Budějovicím: Nula gólů, to mě hodně bolí

V základní sestavě se po svém příchodu z Dallasu zabydlel Ondrášek takřka okamžitě. Střelecky zahájil své plzeňské působení dobře, trefil se i v národním dresu proti Slovensku.

Poslední dva ligové zápasy ale vyšel naprázdno. Stejně jako celý zbytek týmu. Viktoria prohrála 0:1 ve Zlíně, poté přišel bezgólový výsledek na jihu Čech.

„Hrajeme za Viktorku, bod pro nás bude vždycky málo. Když dva zápasy po sobě nedáme gól, tak mě to jakožto útočníka hodně bolí. Takhle to nejde,“ vykládal zklamaně.

Už je to více než rok, kdy se Plzni nepodařilo skórovat ve dvou soutěžních duelech v řadě. V létě 2019 byla nelichotivá série dokonce třízápasová, tehdy se Západočechům nepovedlo dopravit míč do sítě proti Olympiakosu, Bohemians a Antverpám.

Co je třeba nyní změnit? „Chyběla dravost, hlad po gólu. Také střelba. Když to nebudeme zkoušet, tak to bude těžké. Bylo toho dopředu málo,“ vysvětloval Ondrášek.

Comeback do Českých Budějovic, za které nastřílel 21 ligových branek, si rozhodně představoval jinak. „Je to skoro devět let, co jsem z Budějovic odešel. Moc jsem se těšil, byl jsem strašně motivovaný,“ přiznal. Jenže z návratu nebyl ani gól, ani výhra...