Plzeň získala Kadlece z Bohemians, v Ďolíčku ho nahradí Havel

Autor: ,
  19:42
Adam Kadlec přestoupil z fotbalových Bohemians do Plzně, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku. Opačným směrem na konci ledna zamíří jiný pravý obránce Milan Havel. Oba kluby o tom informovaly na svých webech. Vršovičtí uvedli, že dostanou od Plzně i finanční kompenzaci.

Obránce Adam Kadlec z Bohemians si zahřívá ruce během utkání proti Slavii | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Bohemians potvrdili Kadlecův chystaný odchod už před koncem roku, zájemce ale tehdy nezveřejnili. Dvaadvacetiletému vytáhlému obránci se 73 ligovými starty končila v létě smlouva a novou nechtěl podepsat.

„Adam patří mezi velké talenty českého fotbalu. Má veškeré předpoklady pro další výkonnostní růst a jsme rádi, že se stává součástí našeho kádru,“ řekl sportovní ředitel čtvrtého týmu prvoligové tabulky Martin Vozábal. „Přestup do Viktorky vnímám jako velký krok v mé kariéře. Je to pro mě obrovská výzva, kterou přijímám. Chci se neustále zlepšovat a tady pro to budu mít veškeré podmínky,“ uvedl Kadlec, který hrál za Bohemians od dorosteneckého věku.

Do mateřského klubu se vrátí jednatřicetiletý Havel. Zkušený obránce, jenž má na kontě 241 ligových duelů i pět reprezentačních zápasů, odešel do Plzně v roce 2017 a na západě Čech získal dva ligové tituly. V sezoně 2019/20 hostoval právě v Ďolíčku, kde nyní podepsal tříletou smlouvu. K týmu se připojí až po utkání Evropské ligy s Portem, které je na programu 22. ledna.

Plzeňský Milan Havel lituje neproměněné příležitosti v utkání se Slováckem.

„S Plzní jsme se dohodli na tomto postupu. Čeká je důležitý zápas proti Portu v Evropské lize, pro který mají vykartované Dweha s Jemelkou. Pro Milana to bude zároveň rozlučka s klubem, kde zažil největší úspěchy. Pak se připojí k Bohemce a pro první jarní kolo bude plně připraven,“ uvedl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

Plzeň získala druhou zimní posilu. Už před dvěma týdny přivedla z Karviné slovenského stopera Dávida Krčíka.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti....

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář,...

Rezek nároďáku pomůže, věří Frťala. Vachouškovi přeje postup se Zbrojovkou

Teplický kouč Zdenko Frťala vede zahajovací trénink.

Posílení útoku se zatím nedočkal, přesto kouč prvoligových Teplic Zdenko Frťala nebude blokovat prodloužení hostování podzimní ofenzivní komety Tadeáše Vachouška v Brně. Autor sedmi gólů zůstane v...

2. ledna 2026  19:37

Baník okysličuje svou ofenzivu. Z Turecka se do české ligy vrací Jurečka

Slávistický útočník Václav Jurečka slaví gól do sítě AS Řím.

Ostravské fotbalisty posílil útočník Václav Jurečka. Někdejší dvojnásobný nejlepší střelec české ligy přichází po rozvázání smlouvy v Rizesporu. Jedenatřicetiletý hráč ukončil angažmá v Turecku v...

2. ledna 2026  19:07

Fotbalové přestupy ONLINE: Vrátí se Jurásek do Slavie? Jurečka posílil Baník

Sledujeme online
Obránce Hoffenheimu David Jurásek (vpravo) se snaží zastavit Dejana...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

31. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  2. 1. 18:41

Fully, další klenot Slavie na cestě do Teplic. Skláři loví ještě dvě posily

Emmanuel Fully, posila Slavie.

Teplická brusírna fotbalových diamantů zřejmě vyleští další poklad pražské Slavie. Na dobré cestě je hostování mladého liberijského obránce Emmanuela Fullyho, kterého mistr vypustil už do tří...

2. ledna 2026  16:23

Šťastní nejsme. City začali nový rok bez gólů. Jak vypadá boj o titul v Anglii?

Kouč fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola po remíze v Sunderlandu.

Zcela šťastné uvítání do nového roku neprožili, a tak když měli fotbalisté Manchesteru City reagovat na bezgólovou remízu v Sunderlandu, kapitán Bernardo Silva jen výmluvně prohodil: „Nejsme z toho...

2. ledna 2026

Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Vyhrát domácí pohár, uspět v Evropské lize a vylepšit čtvrtou pozici v domácí nejvyšší soutěži. „Abychom příští sezonu zase hráli v Evropě,“ přeje si Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně.

2. ledna 2026  13:30

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

Dario Grgič je novou posilou Sigmy, dosud hrál jen v rodném Srbsku.

Zimní příprava startuje fotbalistům Sigmy v sobotu fyzickými testy, přesto olomoucký celek stihl přivést už tři posily. Tou poslední se po Slovinci Šturmovi (26) a Chorvatovi Krivakovi (20) stal v...

2. ledna 2026  12:39

V hořícím baru se vážně zranil i fotbalista z Met. Záchranáři ho převezli do Německa

Tahirys Dos Santos z klubu FC Mety.

Při tragickém požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana utrpěl vážná zranění i fotbalista Tahirys Dos Santos, talent francouzského prvoligového klubu FC Mety. Devatenáctiletého člena...

2. ledna 2026  11:43

Nechodily výplaty, místo ionťáků pili čaj. Zemánek vypráví o Hradci nad propastí

Hradecký kapitán Miroslav Zemánek (vlevo) během utkání se Zlínem.

Na Silvestra roku 2004 oslavil fotbalista Miroslav Zemánek třicáté narozeniny v naději, že jako kapitán v následujícím roce povede hradecký celek, tehdy druholigový, k lepší budoucnosti. „Nebyla to...

2. ledna 2026  10:35

Novoroční střelecká bída. Manchester City i Liverpool ztratily, nedaly ani branku

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize nedokázali zvítězit v Sunderlandu, po remíze 0:0 jejich ztráta na vedoucí Arsenal narostla na čtyři body. Sunderland tak udržel domácí neporazitelnost a v...

1. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:05

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  20:32

