Bohemians potvrdili Kadlecův chystaný odchod už před koncem roku, zájemce ale tehdy nezveřejnili. Dvaadvacetiletému vytáhlému obránci se 73 ligovými starty končila v létě smlouva a novou nechtěl podepsat.
„Adam patří mezi velké talenty českého fotbalu. Má veškeré předpoklady pro další výkonnostní růst a jsme rádi, že se stává součástí našeho kádru,“ řekl sportovní ředitel čtvrtého týmu prvoligové tabulky Martin Vozábal. „Přestup do Viktorky vnímám jako velký krok v mé kariéře. Je to pro mě obrovská výzva, kterou přijímám. Chci se neustále zlepšovat a tady pro to budu mít veškeré podmínky,“ uvedl Kadlec, který hrál za Bohemians od dorosteneckého věku.
Do mateřského klubu se vrátí jednatřicetiletý Havel. Zkušený obránce, jenž má na kontě 241 ligových duelů i pět reprezentačních zápasů, odešel do Plzně v roce 2017 a na západě Čech získal dva ligové tituly. V sezoně 2019/20 hostoval právě v Ďolíčku, kde nyní podepsal tříletou smlouvu. K týmu se připojí až po utkání Evropské ligy s Portem, které je na programu 22. ledna.
„S Plzní jsme se dohodli na tomto postupu. Čeká je důležitý zápas proti Portu v Evropské lize, pro který mají vykartované Dweha s Jemelkou. Pro Milana to bude zároveň rozlučka s klubem, kde zažil největší úspěchy. Pak se připojí k Bohemce a pro první jarní kolo bude plně připraven,“ uvedl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.
Plzeň získala druhou zimní posilu. Už před dvěma týdny přivedla z Karviné slovenského stopera Dávida Krčíka.