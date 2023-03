Hloupé góly, potíže se standardkami a další porážka. Co dál, Viktorie?

„Smolné utkání. Měli jsme to za stavu 1:0 stále pod kontrolou. Pak si dáme vlastní gól, druhý to samé. Už máme na sobě nějakou deku,“ smutnil po duelu 24. kola Fortuna ligy útočník Matěj Vydra.

Přitom to mohl být jeho večer. Po dlouhých jedenácti měsících se mohl radovat ze vstřelené branky, ve 27. minutě zakončil akci, kterou načal dlouhý pas Buchy na Sýkoru.

„Jsem za to rád. Po těžkém zranění není nikdy návrat do plného zápřahu lehký. Spadl mi kámen ze srdce, v novém angažmá chcete dát gól co nejdříve. Ale má to smutný konec,“ litoval třicetiletý Vydra.

Viktorii totiž znovu srazily zmatky při bránění standardních situací. A také kopec smůly. V 53. minutě po rohu střílel Kadlec zpoza šestnáctky a po dvou odrazech Chorý usměrnil míč za bezmocného gólmana Staňka. „Věděli jsme, že Plzeň má problémy s obrannými standardkami. Dostala z nich už hodně gólů, na to jsme se zaměřili,“ uvedl trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

„Poslední dobou dostáváme branky, které jsou hodně smolné,“ reagoval kouč Viktorie Michal Bílek.

Zřejmě klíčová situace přišla po hodině hry. Chorý hlavou trefil pravou tyč a dorážející Vydra ve skluzu minul branku. „Celý týden jsme tyhle situace nacvičovali, abychom dobíhali odražené balony. Bohužel jsem to měl na dlouhou nohu. Ale i tak by tohle mělo skončit gólem,“ konstatoval sebekriticky Vydra.

Stav 1:1 vzal Plzni klid, ve středu hřiště často chybovala a Drchal mohl ze dvou brejků skóre přetočit. Místo toho v 82. minutě Kadlec trefil ve skluzu unikajícího Klimenta a viděl červenou kartu. „V tu chvíli by pro nás remíza byla vítězstvím. Ale kluci to odmakali, ukázali týmovou práci, každý na hřišti nechal duši. A je z toho šťastné vítězství,“ popisoval Veselý.

V 85. minutě totiž domácí nezvládli další defenzivní situaci. Centr Bohemians sice plzeňští obránci odhlavičkovali, ale hosté vrátili míč do šestnáctky a neobsazený Köstl zblízka obstřelil Staňka. „Domácí zápasy jsou jako přes kopírák. Držíme míč, máme šance, nastřelili jsme tyč. A pak přijde taková situace,“ povzdychl si Bílek.

V pátek mu klubový šéf Adolf Šádek vyjádřil podporu. Ale zůstane to tak i během reprezentační pauzy? Plzeň z osmi jarních zápasů vyhrála pouze tři, po víkendu ztrácí na Slavii a Spartu pět bodů. Navíc Bílkovi po sezoně končí smlouva.

„Tahle porážka je hodně nepříjemná. Fanoušci byli skvělí, ale výhry nepřichází. To mě mrzí nejvíc,“ svěřil se Bílek.