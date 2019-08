Páťa Hrošovský je skvělý hráč, učím se od něj, říká plzeňský Janošek

Je jen otázkou týdnů, kdy se se Západočechy rozloučí klíčový středopolař Patrik Hrošovský a nabere směr Genk. Právě pak by měly přijít chvíle jedenadvacetiletého záložníka, který strávil uplynulý ročník na hostování ve Slovácku.

Vnímáte, že byste měl být potenciální náhradou za odcházejícího Hrošovského?

Už v přípravě mi trenér říkal, že kvůli tomu mě před rokem brali. Dívám se na něj, jak hraje. Páťa je skvělý hráč a učím se od něj.

Proti Bohemians jste ale ani společně k výhře Plzeň nedotlačili.

Byl to těžký zápas. Bohemka na nás vlétla, na což jsme se tedy i připravovali. V první půli jsme se ale moc nedostávali k odraženým míčům, v té druhé se to už zlepšilo. Jen škoda, že jsme nevstřelili gól... Ale bod asi bereme.

Viktoria zde znovu nedokázala zvítězit. Tušíte, proč se jí v Ďolíčku tak nedaří?

Fakt nevím. Ale proti Bohemce to má složité každý.

Byla na vašich spoluhráčích poznat trochu únava? Přeci jen je program na začátku sezony hodně nabitý.

Náročné to je, ale my s tím počítáme. Nemyslím, že by to na nás nějak dolehlo. Dobře jsme po cestě z Řecka zregenerovali.

Ale už podruhé v řadě jste nedali gól, navíc ani netrefili branku. Čemu to přičítáte?

Když vezmu odvetu v Lize mistrů proti Olympiakosu, tam to byla kočka a myš. Tentokrát to bylo jiné, mezihru jsme měli dobrou, ale hráli jsme jen po vápno. Chyběl nám důraz i víc štěstí.

Když jste přišel do hry, postavil jste se na pozici podhrotového hráče. Je to váš nejoblíbenější post?

To si nemyslím. Jsem rád za každou příležitost. Nicméně za trenéra Svědíka jsem ve Slovácku odehrál na téhle pozici celé jaro, takže s tím problém nemám.