Zlomí Plzeň střelecké trápení? Bohemka má kvalitní tým, ví kouč

Brankář Staněk: Bohemka je soubojový tým Pomalu přebírá roli plzeňské gólmanské jedničky. Jindřich Staněk na jaře v lize neodchytal jen úvodní souboj s Příbramí, od té chvíle už svého zkušenějšího konkurenta Aleše Hrušku do branky nepouští. Před nedělním zápasem s Bohemians věří, že se Viktoria probudí střelecky. „Je jen otázkou času, kdy zase začneme střílet hodně gólů,“ říká strakonický rodák. Jak byste Bohemians charakterizoval?

Nepříjemný a hodně soubojový soupeř, určitě nás nečeká nic lehkého. V čem spatřujete základ vašeho případného úspěchu?

Musíme se držet našeho plánu, vstřelit góly a prostě vyhrát. To je naše jediná možnost. Nic jiného než vítězství nebereme. Plzeň se trápí v zakončení. Vidíte v tréninku už nějaký posun?

Kluci na tom hodně pracují a padá jim to tam. Je jen otázkou času, kdy zase začneme střílet hodně gólů, protože jsme ofenzivní tým a příležitosti máme. Věřím, že se to zlomí. Jak se vám zamlouvají výkony mladého stopera Míky, který dostal šance v předchozích zápasech?

Určitě je hodnotím pozitivně. Své role se zastal a zvládl to výborně, žádný problém tam nebyl. Přeju mu, ať se mu daří dál. Co říkáte na mráz, který v posledních týdnech panoval? Má to na vás vliv?

Nedá se říct, že by to bylo něco příjemného, ale počasí je pro všechny stejné. Teď už se zlepšuje, což je pro fotbal jedině dobře. Pro nás, pro soupeře, pro všechny. Je určitě lepší hrát v těchhle podmínkách, než když je minus třináct.