Jak na rozjetou Plzeň? Jen bránit by byla chyba, vědí na Baníku

„Osobně jsem počítal alespoň se čtyřmi body. Je to velká škoda, protože v Příbrami jsme sice nehráli dobře, ale šanci vyhrát jsme měli, a ve Zlíně jsme až do devadesáté minuty vedli,“ řekl obránce Jakub Pokorný.

„Lepší by bylo jednou vyhrát,“ zmínil bodové počty ostravský trenér Luboš Kozel.

Podle něj utkání ve Zlíně bylo obstojnější než v Příbrami (0:0). „Měli jsme více šancí a první poločas byl vydařený,“ uvedl kouč. „Pro mě je důležité, zda se soupeř dostává do šancí, a to se Zlínu nedařilo. Defenzivní část hry jsme zvládli velmi dobře až na tu poslední minutu. Mrzí mě však, že jsme nedokázali lépe vyřešit brejkové situace. To ve Zlíně mohlo rozhodnout.“

Kozel neprozradil, kterého z hrotových útočníků ve středu postaví do základní sestavy. Ondřej Šašinka v ní byl v Příbrami, Tomáš Smola ve Zlíně a Milan Baroš vždy střídal.

„My ofenzivní hráče máme,“ potvrdil Luboš Kozel. „Proto jsem minule ve Zlíně poslal ve druhém poločase na kraj sestavy Reitera a Šašinku, kteří jsou rychlí. K tomu Milan Baroš nahoře balony udrží. Tím vším jsme schopni utkání do otevřené obrany rozhodnout. Dopředu ale musíme být daleko nebezpečnější.“

Kozel má k dispozici kompletní kádr, byť Smola ve Zlíně nedohrál. „Píchlo mě v zadním svalu, trochu mě tahal,“ přiznal Tomáš Smola, který pod trenérem Kozlem byl v dosavadních pěti ligových zápasech dvakrát v základnu a třikrát střídal.

Jak vidí svou pozici v týmu? „Ze začátku Šáša (Ondřej Šašinka) hrál dobře, takže nebyl důvod do sestavy sahat,“ podotkl útočník. „Ale byl jsem připravený naskočit a pomoci týmu. A stejné to bylo i minule, kdy jsem byl v sestavě od začátku.“

Doma jsme silní, tvrdí Pokorný

Plzeň v minulých sedmi kolech ztratila jen dva body. „Má opravdu hodně zápasů bez prohry, ale doufám, že její série u nás skončí,“ usmál se Jakub Pokorný.

Obavy z Plzně po její minulé výhře nad Mladou Boleslaví 7:1 odmítl. „Doma jsme silní, víme, co v nás je.“

Jak tedy uspět?

„Musíme přidat větší kvalitu hlavně v předbrankovém prostoru, protože dáváme málo gólů,“ odpověděl Pokorný.

„Soupeř je momentálně rozjetý, a co jsem viděl, opravdu hraje velmi dobře,“ řekl Luboš Kozel. „Dosud jsme hráli s týmy, proti nimž jsme museli tvořit, ale teď jsme v pozici, kdy je favorit protivník. Z minulosti vím, že žádnému, ani silnému mužstvu se do Ostravy nejezdilo lehce, protože je tady čekal těžký zápas. Baník proti takovým týmům vždycky uměl hrát. Doufám, že tomu tak bude i tentokrát.“

Ostravský trenér Luboš Kozel během utkání proti Jablonci.

Ostravští vědí, že jen bránit by byla chyba. „Pokud bychom zalezli a bránili, bylo by to špatně, protože Plzeň má sílu,“ uvedl Jakub Pokorný. „Jsme schopni doma je potrápit a uhrát dobrý výsledek.“

Buď všichni, anebo nikdo

Do ochozů bude moci vzhledem k přetrvávajícím omezením způsobeným pandemií koronaviru jen minimální počet fanoušků. Součásti utkání může být 300 lidí.

Vedení klubu nabídlo 125 míst nejvěrnějším fandům, ale ti to odmítl s tím, že buď budou moci na stadion všichni, anebo nikdo z nich. Zástupci Baníku tak volná místa přenechají partnerům klubu.