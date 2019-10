Jak na Plzeň? Nebát se, tvrdí ostravský záložník Reiter

„Hlavně se nesmíme bát, nesmíme být ustrašení, nehrát zanďoura. Musíme si to s nimi rozdat na férovku,“ řekl ostravský záložník Rudolf Reiter před odjezdem do Plzně. „Pokud se nám bude dařit, budeme si věřit a v hlavách budeme správně nastavení. Pak tam můžeme něco uhrát.“

Baník v minulých dvou kolech doma porazil Příbram 3:0 a Zlín 4:0. Ostravský trenér Bohumil Páník odmítá, že Baník nyní narazí na mnohem silnějšího protivníka.

Plzeň - Baník Ostrava Sledujte v neděli od 15.30 hodin online.

„Slabí soupeři nejsou,“ upozornil. „Pokud nedáte góly, tak každý kouše, a to bude i případ Plzně. Musíme využít situace, které se nám naskytnou, abychom měli naději na úspěch.“

Reiter podotkl, že hráči udělají vše pro to, aby venku konečně opět bodovali. „A to i s týmem z top pětky,“ dodal. „Všichni víme, že minulé výsledky na cizí půdě nebyly dobré, takže to chceme odčinit. Věřím, že na hřišti necháme úplně všechno.“