Plzeň se zřítila do propasti. Otázka je, kdo ji zkusí dostat ven. A kdy

Bude mít trpělivost se slovenským trenérem Guľou, jenž zatím nepřekypuje úspěchy, nebo znovu bouchne do stolu a udělá rošádu? Všechno směřuje k tomu, že bude platit druhá varianta.

Má to ovšem háček, který se v krásném období, kdy Plzeň hrávala pohárové soutěže, příliš řešit nemusel. Ten háček se dá shrnout do jediného slova: peníze.

Za obvyklých okolností by se nečekalo na nedělní výbuch 0:4 se Slováckem. Adrián Guľa, přestože zprvu přinesl svěží inovace a přesvědčil i veterány k nadšené práci, už by v Plzni nejspíš nebyl. Nesplnil hned první přikázání: nepostoupil do pohárů. Nejenže do klubové kasy nic nepřinesl, zároveň se ve Viktorii pokazila nálada. Z toho plyne fotbal nefotbal, který mužstvo předvádí. Z minulých šesti kol Plzeň vydolovala pouhé čtyři body!



„Je to o charakteru. Proto jsem obrovsky nespokojený,“ prohlásil Guľa, když se v neděli dohrálo.

Jenže ono se to opakuje. Vlčáci, na které Plzeň dřív spoléhala, vycení zuby jen občas. Většinou ve chvílích, když se od začátku daří a tým se cítí komfortně. Šestkrát v sezoně Viktoria inkasovala jako první a jen jedinkrát zápas otočila. Ne, to není vizitka velkého týmu.

Plzeňský kouč Adrián Guľa

Co je platné, když rozpráší Teplice 7:0 a smlsne si doma na Spartě, když jsou to z dlouhodobého měřítka jen záchvěvy?

I kdyby zítra zvládla předvánoční šlágr se Slavií, stejně musí reagovat na nepovedenou podzimní pasáž.

Jak? Impulz s výměnou trenéra se nabízí jako první. Pokud si tedy odmyslíme, že Guľu a jeho trenérský štáb by Plzeň musela vyplatit, což nebude jen tak. Jakmile by se k tomu šéfové odhodlali, musí zároveň říct (a zaplatit) bé.

Dokázali by přesvědčit bývalého reprezentačního kouče Michala Bílka, který skončil v Kazachstánu?

Vsadili by na impulzivního čertíka Petra Radu, který pevnou rukou vládne v Jablonci? Zajímavá myšlenka, nicméně by tím krokem žalovali sami na sebe, protože by manažera z počítačové doby nahradili takzvanou starou školou.



A co sportovní ředitel Zdeněk Psotka? I to je možnost, ale nezapomínejte, že právě on před rokem doporučil, že Guľa je ten pravý.

Aktuálně to vypadá, že se spletl. Plzeň nehraje v Evropě a doma ztrácí. Výš jsou hned čtyři mančafty, nadupaná Slavia má o 12 bodů víc, a to bude ještě jeden zápas dohrávat.

Guľa je perfekcionista, dbá na detaily, zpětně rozebírá i tréninkové jednotky, drony mu je natáčejí. Jenže co fungovalo na jaře, nefunguje teď. Trenér dál věří rozestavení se čtyřmi obránci, třemi záložníky a třemi útočníky, i proto je Plzeň celkem dobře čitelná.

Především však královna Viktoria ztratila svou duši. Hra je pomalá, kombinace rozvleklé, středoví hráči Bucha s Čermákem verbálně nijak nedirigují, stopeři chybují. Africké pomocníky z křídel Kayambu s Ba Louou často znehybní ostřejší zákroky soupeře, útočníci Ondrášek s Beauguelem se prosazují málo, brankář Hruška taky není stoprocentní. O náhradnících raději pomlčet: Alvir nic, Káčer nic, Mihálik nic.



Plzni ze všeho nejvíc chybí šmrnc a stabilita. Vypadá jako sjezdař, který parádně najede do první branky, ale druhou vzápětí vůbec netrefí. Výkyvy jdou do extrémů, což není známka, že by se dařilo budovat něco, co má dlouhodobě smysl.

Anebo Guľa ještě potřebuje čas? Je záhada, proč se zrovna teď mužstvo rozklížilo, když to půl roku vypadalo opačně. Když Viktoria ukončila „přechozený“ vztah s Pavlem Vrbou, energický Slovák se jevil jako vhodné řešení. Rozehnal podivnou atmosféru, přišel s jasnou vizí, měl výsledky. Prvních osm zápasů vyhrál, série bez porážky skončila až v červnovém semifinále poháru proti Spartě.

Od té doby má Plzeň problémy s velkými zápasy, jenže teď nezvládá ani ty menší. Bez urážky, prohry se Zlínem, Karvinou nebo Slováckem do téhle kategorie patří. Zvlášť pokud chce Viktoria hrát o titul a ne o páté místo, na kterém se krčí teď.

Vždyť v neděli ji školil 37letý veterán Milan Petržela, kterého Plzeň před půldruhým rokem pustila, protože se přestal hodit do koncepce.

A jakou koncepci má vlastně Plzeň teď? Je ještě s trenérem Guľou? Nebo bez?

Trenér Adrian Guľa komentuje vysokou prohru se Slováckem: