Ema je andílek, spí dobře i v noci, líčí čerstvý otec Čermák

„Po volnu je to pro tělo vždycky šok. Člověk do toho skočí takovým zápřahem... Jsem rád, že mám ještě v pátek volno a trénovat budeme až od soboty, můžu to trošku vydýchat. Druhý den totiž člověk cítí hlavně ty silové testy,“ říkal pro klubový web Aleš Čermák poté, co absolvoval pod dohledem týmových fyzioterapeutů zátěžový test na běžeckém pásu, měření kompozice těla a silový test.

Na první den zimní přípravy mistrovské Viktorie už se Čermák vracel jako čerstvý otec. Pár dnů před Vánoci mu totiž přítelkyně Dominika přivedla na svět dceru Emu.

„Hned den po posledním zápase s Karvinou jsme jeli do porodnice, pak se malá narodila a holky pustili domů 24. prosince dopoledne. Byl to nejkrásnější dárek, co jsem si mohl přát,“ netajil svou radost čtyřiadvacetiletý plzeňský záložník.

„Ema je zatím andílek, dobře spí i v noci, tak doufám, že se to nezmění. Obě holky jsou zdravé, to je nejdůležitější,“ doplnil Čermák, který teď může využít nedávno nabyté zkušenosti. „Pár let zpátky se mi narodila malá sestra, takže už jsem si tehdy odzkoušel věci jako přebalování,“ usmál se.

Brzy se bude moci podělit o radost i se spoluhráčem Milanem Havlem, také jeho přítelkyně je totiž v očekávání.

V Plzni jsou však oba především kvůli fotbalu a jarní sezona letos začíná nezvykle brzy i na české scéně. Už druhý víkend v únoru pojedou viktoriáni do Mladé Boleslavi a je potřeba se pořádně nachystat.

„Fotbal už mi chyběl. Čeká nás soustředění, poletíme do tepla, což je vždy příjemnější než trénování v nepříjemném počasí tady. Je to povzbuzující a člověk do toho má daleko větší chuť,“ doplnil Čermák. Fyzické testy absolvovali během uplynulých dvou dnů ve zdraví všichni hráči, včetně zimních posil Joela Kayamby a Jean-Davida Beauguela či Erika Pačinky, který už na podzim hrál za juniorku, nebo navrátilců z hostování Marka Bakoše a Jiřího Pirocha.

Dnes dopoledne vyběhne tým v areálu v Luční ulici k prvnímu společnému tréninku. Na stejném místě jej čeká hned v úterý první přípravný zápas, od 17 hodin by Plzeň měla nastoupit proti třetiligovému Ústí nad Orlicí. Před odletem na čtrnáctidenní soustředění ve španělské Málaze je prověří ještě druholigové týmy – Baník Sokolov (12. ledna) a Ústí nad Labem (17. ledna).