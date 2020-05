Bez diváků. Jako na Slovensku, culí se plzeňský kouč Guľa

Prožíval skvělý vstup do nového angažmá. Svěží kabina, nadšení fanoušci a povzbudivé výsledky. Jenže...

Nepředvídatelná pandemie zastavila fotbalovou ligu, plzeňský trenér Adrian Guľa tak musel koumat, jak mužstvo Viktorie opět nastartuje. Navíc za speciálních podmínek pod vlivem bezpečnostních opatření.

„Musíme vycházet z vlastního pohledu. Víme, co dělá naším hráčům dobře, co se týče regenerace, přejezdů a podobně,“ vykládal Guľa během netradiční tiskové videokonference. Na podobné hovory si ale bude muset zvyknout, komunikace s médii totiž bude tímhle způsobem nyní probíhat pravidelně.

Jste nervózní, jestli se do startu ligy ještě neobjeví nějaký zádrhel?

Už jsme otestováni, já už dokonce podruhé, protože jsem to potřeboval kvůli cestě domů. Tím se nezaobíráme. Každý z nás dodržuje v rámci možností doporučení, která jsme dostali. Necítím z toho nervozitu. Věřím, že i další testy vyjdou negativně a budeme připravení fungovat.

„Spíš jsem měl strach, aby všichni zůstali zdraví, než že by se nedohrála liga."

Na úvod narazíte na Spartu, její přípravné duely jste však sledovat nemohli.

Je to o schopnosti přizpůsobit se. Sice jsme sparťany neviděli, ale budeme vycházet z toho, že odehráli velice slušný zápas na Slavii ještě před koronavirem. Mohou rozhodnout opravdu detaily. Podstatné je věnovat pozornost věcem, které máte absolutně pod kontrolou s vlastním týmem. Bude vám sedět pozice lovce nahánějící kořist? Na vedoucí Slavii ztrácíte už „pouhých“ osm bodů... Řešíme vstup, první zápas a jdeme den za dnem. Je to možná klišé, ale takovýhle přístup razím už od svého příchodu. Pokud chcete vystoupat na nějaké schodiště a rovnou se začnete dívat až na ten poslední schod, tak můžete velmi rychle narazit. První krok musíme zvládnout, to je důležité. Pokaždé musíme jít nadoraz.

Bál jste se, že se liga nakonec vůbec nemusí dohrát?

Spíš jsem měl strach, aby všichni zůstali zdraví. Rodiny, hráči, lidé z klubu... Toho jsem se bál. A jestli se bude hrát? To nemám pod kontrolou. Pokud by se tak rozhodlo, tak se s tím prostě nedá nic dělat.

Co vám ukázala krátká příprava se třemi vítěznými duely?

V životě vždycky chcete, aby nastal nějaký posun. A je jedno, v jaké jste branži a co děláte. Poslední týdny nám ukázaly, že se mužstvo dokáže opřít o své silné stránky. Individuality, zkušenost, ale i taktiku. Přípravné zápasy jsou ovšem něco jiného než ostrá liga, navíc ve specifickém režimu bez fanoušků. Já však důvěřuju tomu, co kluci v tréninku a přípravě ukázali. Můžeme na tom stavět. Musíme být nadále pokorní a pracovití.

Tušíte, jakou základní jedenáctku vyšlete proti Spartě do boje?

Mám představu. Důležité ale je, aby byli všichni hráči připravení. Tým je zdravotně v pořádku, proto jsme mohli v přáteláku využít dvacet fotbalistů. Budeme hrát zápasy v rychlém sledu, navíc se může střídat pět hráčů. Každý člen je důležitý. Rozdíl vám mohou udělat i ti, kteří třeba nenastoupí od úvodních minut prvního kola, ale pomohou vám v průběhu sezony.

Máte podobné pocity jako před začátkem jarní části? Přeci jen znovu vstupujete do mistrovských utkání...

Věřím, že jsme dál než tehdy před zápasem s Opavou. Sice jde o restart, ale už se nějakou dobu známe. Pocity jsou trošku odlišné. Už nějak vím, jak dokáží kluci reagovat na určité věci.

Musíte vzhledem k prázdným tribunám ve zbytku ročníku víc dbát na psychickou přípravu?

Debatovali jsme, jestli je náročnější hrát před patnácti tisíci diváky, nebo před prázdnými tribunami. Tady asi bude víc faktorů, které by vás mohly rozptýlit. Je to součást taktiky, aby byl hráč připravený na věci nejen z fyzického pohledu, ale i toho, že může nastat nějaká nová situace.

Sledoval jste zápasy německé bundesligy, abyste získal představu?

No, na Slovensku jsem zažil zápasy bez diváků, i když mohli přijít. (smích) Nemusel jsem sledovat bundesligová utkání, když už jsem na podobných byl. Díky tomu jsem mohl klukům popsat, že hrát bez fanoušků v ostrých duelech není zrovna úplně jednoduché. Na Slovensku to bylo naopak. Spíš jsme občas pouštěli na trénincích hlasitou hudbu, aby si hráči zvykli na hluk. To teď určitě nebude třeba. Reprezentační stoper Marek Suchý z Augsburgu prohlásil, že po krátkém čase si na to prostě zvyknete. Vyruší vás to na začátku, ale jakmile se dostanete do zápasu, tak už ticho nevnímáte.

Myslíte, že na hru bez diváků spíš doplatí týmy s tradičně větší fanouškovskou podporou?

Může se to stát. Třeba vyskočí některý hráč, který je silný v tréninkovém procesu, kde na něj není takový tlak. Věřím, že budeme cítit energii fanoušků i na dálku. Sdílím ale názor odborné veřejnosti, že se rázem může zlepšit klidně i celé mužstvo, které si najednou víc dovolí a nebude tak nervózní, jako když hraje v elektrizující atmosféře. Zaujala mě myšlenka, jenž pochází z Anglie, že kluby odmítají hrát na neutrálních stadionech. Pokud cítíte, že jste na vlastním hřišti, tak vám to přeci jen i bez fanoušků pomůže.

„Že bude ticho? Nemyslím, že bych styl své komunikace nějak výrazně měnil."

Najdete na vynucené pauze aspoň něco pozitivního?

Spíš si museli hráči odpočinout od nás! Určitě byli šťastní, že nás chvíli nevidí. (úsměv) Byl jsem bez rodiny, takže jsem se snažil nastalou situaci nějak využít. Minimálně teď mohu porovnat, jaké to je, když jste spolu, ale najednou nemůžete. A to samé si teď mohou říct i hráči. Věřím, že si z toho něco vezmou. Fotbalisté si kolikrát určité situace vůbec neuvědomí, dokud si je sami neprožijí.

Jakou formu komunikace budete volit? Třeba při utkání v Jablonci jste předával pokyny na lístečku...

Především se musím nějak krýt před vámi! (úsměv) V tréninku a přípravě vás je slyšet, tentokrát by to mělo být podobné. Nemyslím, že bych styl komunikace v tomhle směru nějak výrazně měnil. Doufám, že kluci do toho všeho ještě nebudou muset řešit, že se najednou chováte nějak jinak. Na lístečky jsem nemyslel, spíš budu udělovat pokyny přes hráče, kteří budou nejblíž.

Zápasů bude hodně. Musíte programu nějak přizpůsobovat intenzitu tréninků?

Sbírali jsme informace ze zahraničí, kde podobné situace zažívají. V rámci možností se budeme snažit podle toho jednat. Každý klub je specifický, každý hráč jiný. Musíme vycházet z vlastního pohledu. Víme, co dělá naším hráčům dělá dobře, co se týče regenerace, přejezdů a podobně. I ve volnu je rozdíl. Pokud dáte volný den mužstvu, které umí odpočívat, tak vám přijde na trénink nabité na maximum.