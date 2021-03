Mám nejvyšší požadavky, říká nový šéf plzeňských fotbalistů Šádek

Klub před nedávnem odkoupil od Tomáše Paclíka, čeká jej tak složitý úkol: plnit rozpočet v nelehké době, kdy peníze ze sportu spíše ubývají.

Koronavirus komplikuje už přes rok vlastně všechno. Ekonomiku, sport i běžný život. Jak se současná situace na Viktorii projevuje?

Jde o globální problém zasahující všechny sféry lidské činnosti. Pokud se zaměřím na fotbal, konkrétně na náš klub, přišli jsme o významnou část příjmů - ze vstupného, prodeje merchandisingu a dalších věcí spojených s tím, že fanoušci prostě nemohou na stadion. A co nelze úplně vyčíslit, je to, že nám chybí přímý kontakt s fanouškem.

Zápasy bez diváků postrádají atmosféru.

Já osobně jsem k fanouškům měl vždy velmi pozitivní vztah a jejich podpora je pro nás klíčová. Proto jim nyní mohu slíbit, že v horizontu dvou týdnů všem oznámíme, jak to bude s jejich permanentními vstupenkami. Chceme se k nim zachovat správně a nabídnout férovou nabídku, kterou nyní ladíme. Pevně věřím, že se na našem vztahu nic nezmění a stejně, jako jsem na ně spoléhal z pozice generálního manažera, se na ně budu moci spolehnout i coby majitel klubu.

Jak složité je v podobné době udržet partnery? Přeci jen investovat peníze do sportu si teď zřejmě každý dvakrát rozmyslí...

Upřímně říkám, že bez znalosti toho, jaký vztah mají naši partneři ke klubu, bych možná přemýšlel jinak. Právě tento faktor sehrál v mém rozhodování důležitou roli. Vnímám, v jaké jsou situaci. V souvislosti s covidem budeme muset reagovat. I já se nyní ještě intenzivněji zabývám ekonomickou stabilitou klubu. Jednou z možných cest, jak zajistit nejen udržitelnost aktuálního nastavení, ale i další rozvoj celého klubu, je i nalezení případného strategického partnera.

Jak vnímáte vztah mezi klubem, městem Plzeň a celým krajem?

Cítím velkou odpovědnost k městu Plzeň a celému Plzeňskému kraji. Viktoria dlouhodobě reprezentuje region nejen v rámci české ligy, ale i v zahraničí, kde si vytvořila za poslední dekádu velmi silné renomé. Zároveň touto cestou mohu poděkovat oběma subjektům za podporu, které si nesmírně vážíme. Již v mých začátcích ve Viktorce jsem se hodně zaměřil na segment mládeže. Díky vzájemné spolupráci se nám podařilo společně výrazně vylepšit zázemí pro výchovu a vývoj mladých talentů. Ani v této oblasti ale není ještě vše dokončeno do finálních potřeb. Ještě nás dohromady čeká kus práce. Nicméně jsem rád, že se již ukazují první plody tohoto dlouhodobého procesu.

Mluvíte o začlenění odchovanců do hlavního mužstva?

Ano. Nastal čas, kdy se mladí hráči z naší mládeže začínají ukazovat v dospělém fotbale. Ať už je to v našem áčku, jiných ligových klubech na hostování či například v reprezentačních výběrech. Právě tento týden začíná mistrovství Evropy do jedenadvaceti let, kde bude náš klub reprezentovat mimo jiné i odchovanec Pavel Šulc. Cesta práce s mládeží je správná a budeme se ji náležitě věnovat i nadále.

K vaší dosavadní pozici generálního manažera nyní přibyla také pozice majitele klubu. Hodláte něco měnit na řízení klubu?

Všichni, kdo mě znají, dobře ví, že se pro nás interně nic nemění. Na všechny zaměstnance mám a budu i nadále mít ty nejvyšší požadavky. A ještě přísnější pak budu sám na sebe, z toho nehodlám nikam uhnout. Od každého očekávám maximální nasazení a odevzdání se klubu. Jen tato cesta vede k úspěchu. Platí to pro každého z nás. Stejné nároky samozřejmě platí i pro trenéry a hráče. Každý musí ukázat, že si zaslouží nosit viktoriánský dres. Musí to prokazovat opakovaně, v každém zápase. Chceme být úspěšní, k tomu vede jen společná náročná cesta a já nedopustím, aby kdokoli přemýšlel jinak.

Klub opouští Tomáš Paclík, s nímž jste se jedenáct let podílel na řízení klubu...

Vždy ho tady na stadionu každý z nás rád uvidí. Bude tady mít čestné místo. Za jedenáct společných let je potřeba panu Paclíkovi poděkovat, společně jsme zažili velké okamžiky, na které budeme chtít nyní navázat. V letošním roce Viktorka slaví 110 let od svého založení. Jde o významné jubileum, které si chceme připomenout a zavzpomínat na velké klubové milníky. A věřím, že v budoucnu zažijeme další velké fotbalové chvíle.

Co aktuálně v těchto dnech nejintenzivněji řešíte?

Samozřejmě situaci kolem A týmu, který měl nařízenou karanténu a byly nám odloženy dva mistrovské zápasy. V tomto týdnu se budeme moci poprvé sejít téměř kompletní ke společnému tréninku. Bude potřeba se během krátké doby opět dostat zpět do formy, abychom byli co nejlépe připraveni na nadcházející utkání.