Vlkanova odejde z Plzně na hostování, patrně do Polska. Durosinmi zatím zůstává

Fotbalisty Plzně na jarní část sezony opustí Adam Vlkanova. Devětadvacetiletý ofenzivní univerzál odejde na hostování do zahraničí, uvedl klubový web s tím, že jednání finišují. Podle médií by měl zamířit do polského Chorzówa. Naopak v kádru třetího týmu ligové tabulky zatím zůstává útočník Rafiu Durosinmi, o něhož se zajímal Frankfurt.