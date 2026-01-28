Chance Liga 2025/2026

Planeta Liga. Děti coby fotbaloví turisté. LFA spouští unikátní projekt

Lucie Macháčová
  12:05
Jak přilákat více dětí na českou fotbalovou ligu? Třeba díky projektu Planeta Liga. Už od prvního jarního kola si mohou holky i kluci na stadionech vyzvednout vesmírný cestovní pas, do něhož budou sbírat razítka. A spolu s pěticí hrdinů (Kap, Gól, Off, Ref a Pen) navštíví různé planety čili fotbalové kluby.
Projekt Planeta Liga má za cíl ukázat dětem ligový fotbal zábavnou formou.

foto: LFA

Daniel Hajný, marketingový a obchodní ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).
GÓL, postavička z projektu Planeta Liga.
REF, postavička z projektu Planeta Liga.
OFF, postavička z projektu Planeta Liga.
„Jde o dlouhodobý projekt, se kterým máme do budoucna velké plány včetně merche, mobilní aplikace nebo třeba jednou i seriálu. Hlavním cílem toho všeho ale je zábavnou a edukativní formou budovat vztah dětí k ligovému fotbalu i klubům. A motivovat je, aby chodily pravidelně a hlavně rády na zápasy,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).

Projektu se aktivně účastní i fotbalové kluby, jejichž planety budou kroužit kolem hlavní Planety Liga. „Jsme rádi, že kluby myšlenku s nadšením přijaly a už vymýšlejí, jak bude jejich planeta vypadat. Mají v tomto poměrně volnou ruku a první nápady jsou skutečně originální.“

Kde vůbec ten nápad vznikl?
Už dlouho jsem něco takového nosil v hlavě, protože sám mám dvě děti a v lize mi pro ně něco chybělo. Nejen maskoti a jednotlivé aktivity, ale komplexní dětsko-fotbalový program, který bude mít přesah, tedy že spojí zábavu s edukací a dokáže přinést nejmladší generaci i jejich rodičům další důvod, proč jít na ligový fotbal. Na projektu se podílel celý tým LFA. Bavilo nás to.

Proč jste zvolili právě téma vesmír?
Variant byla spousta. Zvažovali jsme zvířata, lidské bytosti nebo pohádkové postavy. Ale rozhodly samy děti. Vnímali jsme jejich názory ze školek a škol, kde holky i kluci hlasovali, co se jim líbí a nelíbí. A postupně vykrystalizovala současná podoba projektu Planeta Liga. Vesmírné prostředí nám dává hodně prostoru pro fantazii a i kreativitu, jak zapojit děti a jejich rodiče do dění na stadionu i v online světě.

KAP, postavička z projektu Planeta Liga.
PEN, postavička z projektu Planeta Liga.

KAP a PEN, postavičky z projektu Planeta Liga

Co je vlastně cílem celého projektu?
Budování zájmu a vztahu nejmladší generace k lize. Chceme motivovat rodiče s dětmi, aby chodili na fotbalové zápasy, aby vnímali, že tady fotbalová liga je a že se jedná o příjemné, přátelské prostředí, kde na ně čeká spousta zábavy. A prostřednictvím tohoto světa cílíme i na edukaci, od zdravého stravování přes pohyb a další oblasti. Plánů máme skutečně spoustu.

Není to až příliš ambiciózní?
My jako LFA jsme ambiciózní. (úsměv) Vidíme v tom obrovský potenciál. Už na začátku jsme si vytyčili řadů cílů a jedním z nich je přilákat k lize víc dětí. Kdo právě nejmladší generaci nedokáže zaujmout a nezíská si její pozornost, bude mít v budoucnu problém.

Inspirovali jste se v zahraničí?
Ano, i inspirace ze zahraničí, a to nejen ze sportovních projektů, pro nás byla důležitá. Hledali jsme věci, které fungují a lze je úspěšně přenést také do českého prostředí.

Hvězdy ligy v hlavní roli. Marketingový šéf LFA o kampani Fenomén i sbírání kartiček

První jarní kola budou speciálně věnována dětem.
V tomto termínu se totiž bude ve školách rozdávat vysvědčení, takže půjde i o takový dárek za něj. A chceme, aby projekt byl hned od začátku vidět... První kola budou výjimečná, ale projekt poběží dlouhodobě. V dalších měsících chceme vytvářet neustále nový obsah, který bude cílit i na další oblasti dětského zájmu.

Takže když navštívím se svým dítětem sobotní zápas Dukla – Sparta, co můžeme čekat?
Od prvního jarního kola budeme mít na každém prvoligovém stadionu tzv. Planeta point, většinou ve fanshopu nebo poblíž vstupu na stadion. Půjde o místo, kde si děti mohou vyzvednout speciální cestovatelský pas pro ligový „vesmír“ a začít do něj sbírat razítka za návštěvy jednotlivých stadionů.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani bojuje o míč s Matějem Žitným z Dukly.

Proč právě pas?
Děti při svých aktivitách potřebují prvky motivace i zábavy. Z vlastní zkušenosti vím, že třeba při chození na túry skvěle funguje sbírání razítek na jednotlivých zastávkách. A všichni se tak těší, co přijde příště a co na ně čeká na závěr. I my chceme tímto způsobem u dětí vytvořit zájem o fotbalovou turistiku. Proto plánujeme i to, že děti za nasbíraná razítka a návštěvy stadionů budou zařazeny do soutěže o ceny. Chceme vytvořit ve fotbalovém světě dětské prostředí šité na míru, které si je získá.

V Planetě Liga je pět postaviček. Jak vznikl tento nápad?
I tady nám pomohl názor dětí. Rozhodli jsme se postavit celý tým, který vzájemně spolupracuje. A jejich jména i vlastnosti inklinují k fotbalu. Třeba Kap je lídr, má vůdcovské vlastnosti, naopak Off – postava vycházející z ofsajdu – je takový zmatkař, trochu mimo. Gól je parťák, co vždy zvedne náladu. Ref chytrý kluk se super očima a Pen dívka s čarovnou mocí. Věřím, že jsme přes tyto postavy schopni naučit i malé dítě fotbalovou tematiku, hantýrku, smysl pro fair play, zodpovědnost a práci v týmu. Hlavní ale je, aby je to bavilo.

Daniel Hajný, marketingový a obchodní ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).
GÓL, postavička z projektu Planeta Liga.
REF, postavička z projektu Planeta Liga.
OFF, postavička z projektu Planeta Liga.
Jaké byly reakce jednotlivých klubů?
Velmi pozitivní, chtějí být součástí. Hodně řeší své planety, na které děti a naše parta pěti hrdinů přiletí. A konzultují to s naším týmem. Sám jsem zvědavý, během jara budeme planety představovat. A v další fázi bychom rádi zapojili také kluby z druhé ligy. Chuť rodin s dětmi chodit na fotbal je už teď velká, kluby pro ně chystají řadu aktivit. I proto dává smysl vytvořit komplexní program.

Zkusme se přesunout do roku 2030. Jak by ideálně měl projekt Planeta Liga vypadat?
Když přijdete za dítětem a zeptáte se: „Znáš Planetu Liga?“ Tak poví: „Jasně, znám to ze stadionů, chodíme s mamkou a taťkou po fotbalových zápasech v Česku a soutěžíme o ceny. Sleduju to na dětském YouTube kanálu, mám mobilní aplikaci a trochu jsem se díky tomu naučil anglicky a taky vařit.“ Tohle jen ve zkratce. Naše ambice je vytvořit dětský svět propojený s fotbalem, který děti přirozeně vtáhne a ukáže jim, že fotbal je skvělá věc a ideální náplň společného času s rodiči.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...

S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...

27. ledna 2026  14:20

Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

Oliver Sonne Christense z Burnley se s peruánskou vlajkou raduje z druhé příčky...

Náhrada za Ángela Preciada bude z Premier League. Sparta dotahuje příchod Olivera Sonne Christensena z Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. „Ano, Sparta má zájem,...

27. ledna 2026  13:39

