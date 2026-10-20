Petržela o Chorém: Možná ho někdo hecuje. Když ujížděl v Plzni, stopli jsme ho

Čtyři červené karty za čtrnáct měsíců to dokazují.
Nejprve vší silou udeřil do rozkroku slováckého brankáře Heču, pak neudržel nervy a z pár centimetrů hulákal na plzeňského Dweha, načež ho rozhodčí vyloučili za plivnutí. V květnu nedohrál derby, protože loktem trefil sparťana Sörensena a naposledy o víkendu ukázal prostředníček na rozhodčího.
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„Nějak se to teď na něj nasypalo,“ cítí i Petržela. „Přitom měl formu, hezkou kariéru, ve Slavii se mu navíc dařilo a fanoušky si po příchodu z Plzně získával na svou stranu, i když to měl zpočátku těžké. Musí se ponaučit.“
Ale to není nic nového.
Petržela o bývalém parťákovi mluvil na pondělním křtu unikátní knihy Liga 100 mistrů od fotbalového historika Jaroslava Koláře, kam dorazil jako jeden z čestných hostů. Třiačtyřicetiletý záložník, jenž v létě ukončil profesionální kariéru, odehrál v nejvyšší soutěži 537 zápasů, což je nejvíc ze všech.
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Aktuálně nastupuje v plzeňském krajském přeboru za Slavoj Koloveč a ligové stadiony objíždí už jen se sakem na ramínku, jež předává členům prestižního Klubu legend, do kterého patří všichni, kdo v lize odehráli alespoň 300 zápasů.
Mimochodem, právě jedenatřicetiletému Chorému k milníku zbývá 29 startů, ale je otázka, jestli je v Česku vůbec přidá. I hráčův agent David Nehoda v pondělí promluvil o hledání zahraničního angažmá.
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„Možná by to pro něj nebyl špatný krok,“ souhlasí i Petržela. „Do zahraničí už měl nakročeno, ale Slavia ho nepustila. Asi by mu pomohlo, kdyby se z českého prostředí maličko vzdálil, třeba by se pročistily vody a on by se mohl do ligy ještě vrátit.“
Co o Chorém soudí trenér Petr Rada?
„Měl by se svěřit nějakému psychologovi. Taky by o mně sice mohl říct, že jsem blázen, ale já vždycky nějakou hranu mám a nikomu neškodím. On potopil trenéry, hráče a majitele pana Tykače, kteří ho podrželi a několikrát se za něj postavili. Vrátil jim to tímhle zkratem. Vysmál se jim a posadil do sedla pana Tvrdíka, který říkal nepodepisovat, dejte ho pryč. Dal mu trumfy do ruky. Já sám měl přitom takové hráče, kteří jen neseděli potichu v rohu, rád. Poradil bych si s ním: Dvakrát - a už by tam nebyl. Měl by šanci, aby se napravil. Kdyby selhal podruhé, musel by pryč, protože tím akorát škodí kabině. Škoda, v civilu je to dobrý kluk, ale šlape si po štěstí.“
V kariéře si už jednou do ciziny odskočil, když v pětadvaceti letech rok hostoval v belgickém Zulte Waregem.
„V soukromí je to strašně hodný člověk, ale na hřišti vždycky dělá všechno pro mužstvo a určitou roli v tom asi může hrát i přemotivovanost,“ přemýšlel Petržela nad Chorého excesy.
Nevyhnul se jim ani v Plzni, byť první červené karty začal v lize sbírat až v Edenu.
„Sám nevím proč. Možná ho hecuje někdo v kabině, možná je to díky spoluhráčům a celkové atmosféře v týmu. Měl jsem dojem, že jsme si ho v Plzni dokázali ukočírovat. Bylo nás tam víc zkušenějších a když začal ujíždět někam, kam neměl, rychle jsme ho zastavili.“
Jak to probíhalo?
„Třeba jen mírnou domluvou v zápase. A pokud se to opakovalo nebo stupňovalo, zavolali jsme si ho i mimo hřiště a klidně mu i razantnějším způsobem vysvětlili, co a jak,“ vzpomíná Petržela.
Ostatně i plzeňský boss Adolf Šádek si uměl říct své. „S kabinou měl super vztah a všichni hráči ho respektovali. Když zvedl prst a zvýšil hlas, člověk byl hned v pozoru. A je klidně možné, že i on byl schopný Tomáše určitým způsobem brzdit.“
Ostatně v létě chtěl plzeňský šéf Chorého zpátky, což Slavia navzdory štědré nabídce odmítla. Teď naopak přemýšlí, jak se problémového střelce zbavit.
Co by vlastně Chorému doporučil někdejší spoluhráč Petržela?
Zarazí se, než řekne: „Přemýšlet. Na hřišti kolikrát udělá nějakou věc dřív, než ji promyslí. Takže zklidnit myšlenky a zchladit hlavu.“
Ale bude to stačit?