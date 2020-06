Musa jako nový Džeko? Takového hráče jsem ještě netrénoval, říká kouč

dnes 12:00

Jednou už to tady bylo. Neznámý uhrovatý teenager z Balkánu dorazil inkognito do Česka. Chvíli se obouchával ve druhé lize. Pochytil jazyk. Nabral fotbalové i životní zkušenosti. Pak začal sypat góly v nejvyšší soutěži. A to byl teprve začátek. Jak v Teplicích rostl Edin Džeko, bosenský bombarďák a současný kapitán AS Řím, to je známý příběh. Teď se už píše nový, třeba s podobným koncem. Kam až to může dotáhnout slávista Petar Musa?