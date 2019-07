Slávista Ševčík se blýskl třemi asistencemi: Nastartovali jsme mašinu

Byl to váš den?

Musím říct, že zápas se mi absolutně povedl se vším všudy. Byla tady spousta našich diváků, měli jsme domácí atmosféru. Musíme jim poděkovat, góly si zasloužili.

Které přihrávky si nejvíc ceníte?

Asi té na Van Burena, to byla jednoduchá kolmá rychlá akce a myslím, že i hezká.

A také jste asistoval Stanciovi na jeho první gól za Slavii.

Po zápase mi gratuloval, ale bude to mít asi drahé. Měl manko, každým tréninkem bude asi blíž základu. Pro nás je to konkurence, ale to je zdravé. Ukazuje kvalitu na tréninku i v zápase. Je to hráč, který si pořád chodí pro balony, ať zkazí, nebo ne. Stále chce být na míči a pořád vymýšlet nějaké přihrávky.

Jak vnímáte přetlak na ofenzivních postech?

Máme velice široký kádr, každý je nahraditelný. Když chce někdo vystřídat nebo mu zápas nesedne, půjde po střídání na hřiště úplně stejná kvalita. Jak už jsem říkal, konkurence je dobrá. Kdyby tady nebyla, myslím si, že ani na tréninku každý nemaká tak, jak maká teď. Protože nikdo nemá jisté místo.

I vy jste v 1. kole ve Zlíně naskočil až do druhého poločasu.

A dělal jsem všechno pro to, abych příště byl já ten, kdo se na hřiště dostane první. Musím makat dál, abych se v základu udržel.

Jak se vám na pravé lajně spolupracovalo s obráncem Coufalem?

Jelikož na kraji nehrávám tak často, extra jsme to netrénovali. S Vláďou se mi hraje dobře, protože je na tom výborně kondičně. A občas, když se nevrátím, můžu si s klidem říct, že se až tak nic hrozného neděje, protože Vláďa to zvládne.

Co zápas zlomilo?

Rychlé góly. Říkali jsme si, že když dáme první my, nastartujeme tu mašinu. Pak jsme vstřelili druhý a třetí do poločasu a pak už jsme zápas kontrolovali až na jedno malé zaváhání.

Teplický obránce Vondrášek říkal, že Slavia stále není „přežraná“ úspěchů. Cítíte to taky?

Kdo vyhrál titul, ví, že tím se přežrat nedá. Budeme chtít všechno zopakovat. Od minulé sezony se toho v naší ofenzivě moc nezměnilo, chceme prostě dominovat, hrát velice aktivně nahoře. Za touhle strategií půjdeme. Je super, že v Teplicích jsme dali plno gólů.