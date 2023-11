Ševčík válí, jako by zranění nebyla. Je nenahraditelný, říká Trpišovský

„U mě záleží na kondici, kterou musím dohánět. Máme skvělý tým odborníků, fyzioterapeutů, masérů i kondičních trenérů, kteří nás do toho dokážou dostat. Je to i jejich velká zásluha, že jsem mohl nastoupit.“

Bylo ho plné hřiště a rozdával překvapivé pasy, které vedly ke dvěma gólům. Nejprve už ve 4. minutě parádně zakroutil centr na hlavu Wallema. A před koncem poločasu za stavu 1:1 vymyslel rozdílovou akci, když na malém prostoru ve vápně vtipně uvolnil parťáka Provoda, jenž pak napálil míč do malého vápna, odkud je dorazil Tomič.

„Obě mužstva předvedla skvělý výkon. Fanouškům se to muselo líbit, bylo to nahoru dolů. My jsme předvedli lepší kvalitu, hlavně v zakončení. Fyzicky jsme dohrávali v lepším rozpoložení,“ všiml si Ševčík.

Když v 73. minutě opouštěl hřiště, bylo hotovo. Slavia si hlídala dvougólový náskok a na drobném devětadvacetiletému středopolaři byste nepoznali delší výpadek. „To je asi jeho největší přednost, nevím, jak to dělá. V momentě návratu má nejlepší formu,“ uznale kývl slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Bohužel mu to dlouho nevydrží, protože jak odehrajeme anglický týden, tak hned přijde svalové zranění. To je věc, kterou musíme hlídat.“

Moc dobře ví, že se „Ševou“ v sestavě je Slavia jiná, nápaditější i rychlejší. „On je úplně jiný než naši střeďáci. Už je vyhraný. Dokáže jako jeden z mála diktovat tempo hry. Umí se rozhodnout pro dobrá řešení, ale hlavně zrychluje hru nahoru, což ani jeden z dalších kluků nemá,“ srovnává Trpišovský.

Slávista Petr Ševčík hlavičkuje v ligovém utkání v Olomouci.

„Zafeiris se to ještě učí a Oscar to asi nikdy mít nebude. Má ingredienci, která nám hodně chyběla. Máme na něj velké nároky, spoustu věcí mu vyčítáme, ale hodí se k němu dát do uvozovek nenahraditelný. Když Petr nehraje, nemá to v ofenzivě takové parametry jako to mělo teď.“

Olomoucký kouč Václav Jílek, jenž Ševčíka zná od mládeže, smutně utrousil: „Ševa mi radost neudělal. Hrál výborný zápas.“

V Evropské lize proti AS Řím naskočil ještě jen v závěru, ale Jílek vytušil, že to není pro Sigmu dobré znamení. „Když jsem viděl, že se dal do kupy, říkal jsem si, že si to ještě mohl o týden posunout. Přeju mu jen to nejlepší, ale znám jeho kvalitu a motivaci. Vždy s námi sehraje výborný zápas, i když mi říkal, že jich moc proti nám nehrál, protože je velmi často zraněný,“ podotkl. „Oscar, Provod a Ševčík, to je síla - na balonu i pohybová, dobré přepínání.“

Škoda že Ševčík tolik času tráví u lékařů a ne na hřišti, kde mu to jde náramně. Pamatujete, jak ve čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Chelsea vstřelil dva góly? Už to jsou čtyři roky, co snižoval na 3:4 a hattrick měl na dosah. Kdo by čekal, že ještě teď vydrží ve Slavii?

Je z něj už pyšný táta, v Jeseníku podporuje i dětský domov a svůj mateřský klub. Svému otci koupil nedaleko rodných Supíkovic, vísky u polských hranic, rybník. Ví, jaké to bylo, když doma neměli na nové kopačky a tátínek Petr mazal do Šumperku do bazaru a maminka je s láskou naleštila, aby měl malý Péťa radost. I Olomouc mu zůstala v srdci, ve městě si chce jednou postavit dům. „Hodně jsem se sem těšil, rád tady hraji. Je tady skvělá kulisa i hřiště. Jsem rád, že celý tým navázal na výkon ze čtvrtka,“ těšilo Ševčíka.

Teď má před sebou jasný úkol: pomoct Slavii vrátit na český trůn a sebe ještě přiblížit zahraniční štaci, byť už o sobě říká, že je starý. Pořád musí ukazovat, že je lepší než posily, co přicházejí ve velkém. „Jsme Slavia a v takovém klubu bojujete o místo každý trénink. Každé přestupové období máme tři až pět nových vlčáků, je na každém, jak se k tomu postaví.“