Ševčík opustil Slavii a zapojil se do přípravy v Jablonci

Slavia už minulý týden uvedla, že Ševčík míří do jiného klubu poté, co s ní neodcestoval na soustředění do Španělska. Účastník loňského mistrovství Evropy v podzimní části sezony nepatřil do základní sestavy. Podobně jako po velkou část kariéry zápolil se zdravotními problémy a nenastoupil od 27. října.

SK Slavia Praha @slaviaofficial 🔄 Petr Ševčík se zapojí do přípravy s Jabloncem



Podmínky působení třicetiletého záložníka se finalizují https://t.co/1lzSPUhOAa oblíbit odpovědět

Šestnáctinásobný reprezentant působil v minulosti v Olomouci, Opavě a Liberci, odkud v roce 2019 přestoupil do Slavie. S ní vyhrál třikrát ligu i domácí pohár a zahrál si v jejím dresu Ligu mistrů.

Pražané také uvedli, že univerzál Lukáš Masopust stráví jarní část sezony v Liberci na hostování bez opce. Také on většinu podzimu marodil.