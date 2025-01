V Jablonci se poperu o základ, věří Ševčík. Slavia ho pouští na hostování

Ševčík už v novém týmu absolvoval větší část zimní přípravy. Člen širšího kádru české reprezentace, který na loňském mistrovství Evropy zasáhl do dvou zápasů, nepatřil v podzimní části sezony do základní sestavy Slavie. Podobně jako po velkou část kariéry zápolil se zdravotními problémy a do soutěžního utkání nenastoupil od 27. října.

„Jít do Jablonce byl dobrý krok. Pořád jsme hledali klub v Česku, kdyby nevyšlo zahraničí. Moc se těším. Půl roku jsem víceméně seděl na lavičce, nebo si kopal za bránou, takže mám chuť a energii, abych se tady porval o základ. Doufám, že týmu dokážu za půlrok pomoci,“ řekl Ševčík.

V minulosti už hrával v týmu sousedního Liberce, vedle Slavie působil také v Olomouci a Opavě. V české lize má tvořivý záložník bilanci 181 startů a 12 branek. Za české reprezentační „áčko“ naskočil do 17 zápasů.