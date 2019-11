Podle kluků jsem legenda, směje se slovácký rekordman Reinberk

Tak věrného hráče ještě Slovácko nemělo. Až za Reinberkem jsou další jeho současní spoluhráči – záložníci Vlastimil Daníček (193) a Marek Havlík (172). I klubové legendy Petr Drobisz (186) nebo Pavel Němčický (182).

„Legenda? Tak tou se vůbec necítím. Ale někteří kluci si z toho samozřejmě srandu dělají. Nevadí mi to, podobné vtipkování se u nás v kabině děje pořád,“ líčí s úsměvem třicetiletý Reinberk. „Když jsem byl mladší a šel jsem do chlapů, nenapadlo by mě, že bych někdy takové mety dosáhl.“

Než se rodák ze Starého Města stal pevným členem ligového kádru Slovácka, tak si jen v roce 2009 odskočil na hostování do druholigových Vítkovic.

Předtím coby dorostenec vnímal těžké období klubu, který byl před krachem a sestoupil na dvě sezony z ligy.

„To víte, že jsem to registroval. Naštěstí vše dopadlo dobře a můžeme být rádi, že liga na Slovácku je,“ vrací se do minulosti.

Bohemians - Slovácko Sledujte od 18.00 hodin online.

O to víc si díky tomu váží současnosti. Slovácko je letošním příjemným překvapením ligy, patří mu pátá příčka, a pokud dnes s Bohemians neprohraje, bude mít po polovině základní části nejvíc bodů ve své historii. Nyní jich má 24, stejně jako po 15. kole ve vůbec první ligové sezoně klubu 2000/2001. „Někde jsem to slyšel, ale my se tím moc nezabýváme. Snažíme se každý zápas vyhrát a budeme rádi, když to bude pokračovat jako doteď,“ přeje si Reinberk.

Páté místo, které patří Slovácku v tabulce nyní, je i dávným maximem klubu. Jak vysoko myslí hráči letos?

„Bude strašně těžké udržet se nahoře, to víme. Ale chtěli bychom se vyhnout tomu, kde jsme byli minulý rok, takže prostřední skupina by byla fajn,“ zmínil Reinberk, že tým po základní části musel projít skupinou o udržení. „Jsme nohama na zemi, ale samozřejmě se budeme snažit být co nejvýš. A kdyby to měla být první šestka, tak by to byla nádhera.“

Vzhledem k tomu, že loni touto dobou bylo Slovácko na samém dně ligové tabulky, asi každého napadne, že režisérem proměny je současný kouč Martin Svědík, který se týmu právě před rokem ujal.

„Myslím, že si to všechno sedlo. Styl, kterým se prezentujeme, jak náročný fotbal po nás trenér chce. Je to jedno s druhým. Už jsme se přesvědčili, že když upustíme z toho, co nám teď jde, tak vždycky to stojí za prd,“ vzpomněl si obránce Reinberk na některé nevydařené zápasy.

Aktuálně Slovácko třikrát v řadě vyhrálo. A po Karviné a Opavě jej čeká další tým ze spodní části tabulky. „Bude zase hodně záležet na nás. Víme, že Bohemka je doma silná, silnější než venku. Bude jen na nás, jak se na ně nachystáme a jak budeme koncentrovaní na zápas,“ poznamenal Reinberk.