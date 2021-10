Klub legend? Měl bych na co vzpomínat, říká slovácký odchovanec Reinberk

„Když jsem začínal v Hradišti v dorostu, jako každý jsem chtěl hrát ligu. Nikdy by mě nenapadlo, že to dotáhnu na 250 utkání. Ale ještě nekončím,“ říká 32letý odchovanec klubu, kde až na jednu sezonu v druholigových Vítkovicích strávil celou profesionální kariéru.



I proto toužil po změně prostředí. Jenže přesun na jih Evropy na poslední chvíli neklapl.

„Nový trenér chtěl vidět všechny hráče. A protože začínali o měsíc později než na Slovácku, tak jsem nechtěl čekat a riskovat. Přece jen mám dvě děti, nějaký věk,“ podotkl krajní bek, který v Hradišti prodloužil smlouvu o další dvě sezony.

Hráči s nejvíce starty v 1. lize za Slovácko Petr Reinberk 252

Vlastimil Daníček 243

Marek Havlík 230

Petr Drobisz 186

Pavel Němčický 182

Veliče Šumulikoski 169

Stanislav Hofmann 165

Tomáš Košút 158

Tomáš Polách 155

Vladimír Malár 136

Jan Navrátil 136

Lukáš Sadílek 136 Pozn: Tučně jsou aktivní hráči Slovácka.

Zahraniční angažmá neodpískal, velké naděje si ale nedělá. „Není snadné ho získat. Zájemci většinou nechtějí platit a většinou berou mladší hráče.“



Reinberk tak může ve Slovácku posouvat svůj vlastní rekord. Ke vstupu do Klubu ligových legend, který sdružuje hráče s nejméně 300 odehranými zápasy v soutěži, mu zbývá 48 zářezů.

„Byl to by to krásné. Měl bych pak na co vzpomínat,“ přeje si Reinberk. Ze spoluhráčů je těsně za ním Vlastimil Daníček, absolutním rekordmanem mezi všemi aktivní ligovými hráči je pak Milan Petržela, jemuž chybí k vyrovnání maxima reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého 34 zápasů a k magické pětistovce 69.

„Vím, že se Milan o tyhle statistiky zajímá a že by chtěl být první. Je obdivuhodné, jak ve svém věku běhá a jaké podává výkony. Je vidět, že ho fotbal pořád baví,“ vysekl poklonu slováckému matadorovi. „Na tyhle věci nemáme taxu, ale možná ji zavedu. Hodně zápasů mají odehráno také Mára Havlík nebo Honza Navrátil,“ usmívá se Reinberk, který v kabině Slovácka drží týmovou kasu.

V Hradišti panuje pohoda. Tým kouče Martina Svědíka navazuje na loňskou, historicky nejúspěšnější sezonu a drží se v elitní pětce, která si to rozdá o evropské poháry.

„Ještě je brzy o nich mluvit. Konec sezony je daleko,“ podotkl Reinberk. Po brzkém vyřazení z předkola Konferenční ligy dostalo Slovácko další motivaci.

„Všichni jsme byli zklamaní. Poháry jsme si vyzkoušeli, a kdyby se povedly znovu, byli bychom zkušenější,“ věří Reinberk, který bude se svými spoluhráči v sobotu od 16 hodin plnit roli papírového favorita v domácím zápase proti předposledním Teplicím.