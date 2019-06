Reinberk opět ve Slovácku prodloužil: To víte, že jsem se viděl v Realu

„S vedením klubu jsem se domluvil, že zůstanu a prodloužím smlouvu,“ hlásí na startu letní přípravy někdejší vicemistr Evropy do 17 let.

Takže už Slovácko neopustíte?

To nevím. Smlouva je na dva roky. Uvidíme, co se pak stane.

Zvažoval jste odchod. Kam jste mohl jít?

Ozval se mi klub z nižší soutěže v Německu. Podmínky byly skvělé, ale bylo by to daleko, u Frankfurtu. Navíc, co jsem měl zprávy od jednoho známého, nebylo tam úplně bezpečno. Doma jsme se domluvili, že zůstaneme tady. I kvůli malé, která bude mít deset měsíců.

Napadlo vás, že byste ve Slovácku mohl být tak dlouho?

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a bral jsem to, jak to přicházelo. Většinou jsem nějakou dobu stabilně nastupoval, pak jsem ale odehrál – třeba kvůli zranění – jen půlku zápasů a v takovou chvíli mě asi nikdo moc nechtěl. Tak jsem vždycky zase prodloužil. Nelituju toho, že jsem tady. Odehrál jsem už skoro 200 zápasů v lize, kdo to může říct?

Byl už i dřív ve hře váš odchod?

Kdysi se řešil zájem Liberce, to mi bylo asi čtyřiadvacet let. Ale kluby se nedomluvily.

Jakou jste si vlastně představoval kariéru?

To víte, že jsem se viděl v AC Milán nebo Realu Madrid. (směje se) Asi každý by chtěl do zahraničí. Hlavně když jsem ještě byl sám a neměl jsem rodinu, ale nedělám z toho velkou vědu. Všichni nemůžou být v cizině a brát velké peníze... Někdo má štěstí, někdo ne. Nestěžuju si. Jsem rád za to, co mám.

Aspoň můžete celou kariéru vstávat pět minut před tréninkem, ne?

Dřív to tak bývalo. (směje se) Ale teď už mě malá nenechá. Má teď období, že vstávám třeba i třikrát za noc. Na stadion to mám celou dobu kousek, dřív ze Starého Města, teď bydlím ve Štěpnicích. A chci začít jezdit na tréninky na kole.

To je rozdíl například oproti vašim trenérům, kteří to mají domů do východních Čech asi 200 kilometrů.

I třeba Honza Navrátil to má blbé, že musí každý den jezdit z Olomouce. Už jsme mu říkali, ať se sem radši přestěhuje. Nedokážu si představit takhle fungovat například teď v letní přípravě, kdy odpolední druhá fáze bude končit třeba v šest odpoledne. Já jsem doma za čtyři minuty a mám pohodu.

Pozice, jakou máte ve Slovácku, vám vyhovuje?

Nikdo nemá jistotu, že bude hrát. Znovu se o to budu muset porvat. Trenér Svědík mi každopádně řekl, že chce, abych prodloužil smlouvu, tak jsem rád, že se mnou počítá. Budu se snažit, aby to ode mě mělo hlavu a patu, abych se mu na hřišti odvděčil.

Jakou čekáte letní přípravu?

Každý trenér má něco, pan Svědík je hodně náročný. Ale když jsem viděl plán na první týden, jsem hlavně rád, že se vyhneme běhání v lese, kde jsem teď strávil čtrnáct dní, bylo to tam pekelné. Trenér je na nás přísný, což je ale dobře, abychom byli nachystaní. Tréninky budou bolet, ale těším se. Příprava je krátká, ten měsíc rychle uteče.