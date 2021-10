Nechápu, musíme si to rozebrat, zlobil se Rada po výprasku v Plzni

Fotbalisté FK Jablonec utrpěli v nedělním v utkání 12. kola na stadionu lídra soutěže Plzně výprask 0:5 a v tabulce dál přebývají s pouhými dvěma vítězstvími až na nelichotivém 12. místě. Přeskočil je už i v úvodu sezony tápající rivalský Liberec a například na šestý Hradec Králové mají už výrazné osmibodové manko.

„Z naší strany ani není moc co hodnotit. Dostali jsme bůra a je to naše ostuda,“ říkal rozladěný jablonecký trenér Petr Rada.

Plzeňští nejprve udeřili dvěma slepenými góly mezi 15. a 18. minutou a pak bídně hrajícího soka ze severu Čech dorazili třemi dalšími údery v závěrečné dvacetiminutovce. „V úvodu to sice vypadalo, že jsme se na zápas připravili dobře, ale pak to začalo velkými individuálními chybami, kdy jsme soupeři nabídli laciné branky. Ani jsme nebyli pod tlakem, ale po dvou centrech hráči domácích zakončovali volní a do prázdné brány,“ konstatoval Rada. „A druhý poločas to samé, soupeř jen čekal na naše chyby a ty obrovské zase přišly, kdy se necháme v hlavičkovém souboji odstrčit jak děti nebo úplně nesmyslně odkrýváme prostor.“

Jablonečtí ve čtvrtek sehráli doma výtečnou partii s dánským celkem Randers FC, o evropskou výhru přišli jen smolně po penaltě v poslední minutě a duel skončil 2:2. Rada provedl včera v základní sestavě oproti tomuto utkání jen jedinou změnu, ale přesto jeho mužstvo předvedlo proti Plzni diametrálně odlišný výkon - bez bojovnosti, bez šťávy, bez kvality. Jablonečtí totiž nebyli po celé utkání vůbec nebezpeční a na branku Západočechů dokonce nevyslali ani jednu přímou střelu...

„Celou loňskou sezonu jsme bojovali, abychom se dostali do evropských pohárů. Věděli jsme, že budeme hrát čtvrtek - neděle. Není to o tom, že by měli hráči těžké nohy, dva dny na zregenerování stačí, ale vždycky je to o hlavě. Nějak neumí přepnout a zopakovat dobrý výkon z poháru i v lize,“ tvrdil Petr Rada. „Výkon a výsledek v Plzni prostě nechápu a nedovedu si to moc vysvětlit, tudy hráčům cesta nevede. Musí se prostě i v lize zkoncentrovat, aby hráli mnohem důstojnější roli. Rozebereme si to na začátku týdne a z mé strany určitě ne nějak lehce.“