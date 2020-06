Kdybych Chorého hlídal já, tak gól nedá, tvrdil jablonecký kouč Rada

Výhru domácí plzeňské Viktorie nad fotbalisty Jablonce odpálil v nedělním večeru v 19. minutě po rohovém kopu gólem hlavou dvoumetrový forvard Chorý, jehož neuhlídal útočník hostů Doležal. A právě jeho defenzivní selhání nesl jablonecký kouč Petr Rada hodně těžce.



„Je to o tom, že pokud jsou nějaké úkoly, tak je musíte splnit. Proto jsem se na Doležala zlobil, protože když dostanete gól ze standardní situace, na kterou se připravujete, tak je to vždycky škoda. Kdybych Chorého hlídal já, tak gól nedá. A to mám metr sedmdesát...,“ zlobil se Rada, někdejší dlouholetý levý obránce Dukly Praha a jedenáctinásobný československý reprezentant.



Ve druhé půli byli Jablonečtí chvílemi aktivnější a nebezpečnější než Plzeň, ale v 71. minutě dostali další zbytečný gól, který rozhodl. „Bylo to po naší blbé rozehrávce. Oba góly jsme si vlastně dali vlastní, soupeři jsme ty dvě šance nabídli a on je využil. Myslím si ale, že ve druhém poločase jsme pětadvacet minut byli lepší, hráli jsme dobře, ale šance jsme nezakončili. Nevyšla nám finální fáze,“ mrzelo Radu.

„Byli jsme aktivní, měli brejkové situace, ale prohráli jsme. Byl to ale odlišný výkon od předchozího zápasu na Bohemce, kde jsme si mysleli, že to půjde samo. Teď už se musíme zase soustředit na středeční zápas s Libercem.“



V Plzni trenéru Radovi opět chyběli stabilní hráči kádru – kapitán Hübschman, Jugas, Jovovič a Kubista a ani mezi náhradníky tentokrát nebyl střídající žolík Chramosta. Na marodku navíc v neděli přibyl mladík Pleštil, jenž si po několika minutách na trávníku poranil stehenní sval.

„Myslím si, že bude těžké, aby se všichni dali dokupy, ale máme jiné hráče a musíme si s tím poradit,“ řekl Petr Rada.