Rada chválil Chorého: Fandím mu, ale ať nepadá. Penalta? Pravidla nikdo nezná

Dukla v Edenu půl hodiny držela bezbrankový stav.

Pak Douděra z pravé strany odcentroval, letící balon tečoval těsně před bránícím Ludvíčkem slávista Lingr a hostující hráč se balonu jemně dotkl rukou. „Říkal mi: Trenére, ten balon změnil směr přímo přede mnou. Co jsem měl dělat?“

Právě. Co měl dělat?

Helejte, asi to bylo podle pravidel, která ale já neznám. Je nás tady dvacet a neznáme je nikdo. A pokud někdo z vás ano, tak klobouk dolů. Ale řekněte mi, jak se chcete v takové situaci bránit? To bych vám musel ruce přivázat za zády. Rozhodčí to odpískal, je tady VAR a u něj sedí další soudruh, který to tam řídí. Vyšla z toho penalta a my dostali gól. Ale pozor, nechci, aby to znělo, že jsme tady snad prohráli kvůli tomu. To rozhodně ne.

S čím jste do Edenu jeli?

Viděli jsme, jak hrála Slavia v Evropské lize proti Bilbau, kde byla lepší, a přesto na nás vyjma Provoda vyběhla s nejsilnější sestavou. Nechtěli nic podcenit, my zase nechtěli dostat obligátní brzký gól, což se nám podařilo. Měli jsme i nějaké náznaky, šanci Mešanoviče, která podle nás nebyla ofsajdová. Klidně jsme mohli vést jedna nula.

Jenže Mešanovič svou možnost neproměnil a na druhé straně se pískala penalta.

Nula jedna poločas. Do toho druhého jsme chtěli opět vstoupit tak, abychom rychle neinkasovali. Bohužel jsme potom netakticky opustili prostor na naší pravé straně, ztratili jsme míč a od Juráska dostali krásný druhý gól. Šanci pak dostali mladší kluci, kteří s námi trénují, a hru oživili. Mrzí mě, že jsme pak dostali třetí branku, protože výsledek budí dojem, že to bylo jasné.

A podle vás nebylo?

Měli jsme krásnou střelu do břevna, jeden chlapec si to tam kutálel v malém vápně rukama, ale asi na něj byl předtím faul, nebo nevím.

Máte na mysli Micheze, který po souboji ve vlastním pokutovém území spadnul a balon málem chytil do rukou?

Ano. Škoda, že jsme nedostali šanci dát aspoň gól. Ale Slavia samozřejmě vyhrála zaslouženě. Moc jí gratuluju a přeju jí, aby v Evropě předváděla takové výkony, jaký jsem od ní viděl právě v Bilbau.

Mimochodem, je pro vás zápas v Edenu pořád něčím zvláštní, když jste tady dříve působil?

Nějaká nostalgie tam možná je, i když to bych pak měl u půlky klubů v lize, které jsem trénoval. Ale vážně: tady je to svátek fotbalu, plný stadion, krásná chorea, příjemné počasí. Na to se každý těší. Za mě tady chodily tři tisíce lidí, ale teď je Slavia v úplně jiné situaci. A já jsem moc rád za to, že vzkvétá.

Těší vás, že už máte za sebou zápasy, které bývají pro nováčky strašákem, tedy na Letné a v Edenu?

Na Spartě jsme hráli vyloženě defenzivně a uhráli slušný výsledek. Tentokrát jsme přece jen měli i věci dopředu, dvě tři šance, které mohly skončit brankou. Pracujeme, nějak se vyvíjíme. Samozřejmě, že jsme jinde než Slavia, ale takové zápasy jsou i pro naše hráče důležité, protože z nich mohou růst a posouvat se. Tohle musí být pro každého hnací motor, i když nechci podceňovat ani ty utkání, při kterých jsou na tribuně sotva dva tisíce lidí. Když je budou zvládat, třeba se jednou dostanou až sem.

Co jste říkal Chorému ze Slavie, s kterým jste se po závěrečném hvizdu pár minut bavil?

Já mu blahopřál k vítězství. Fandím mu, je to náš reprezentant. Jen jsem mu říkal, aby tolik nepadal, protože pak může být ještě lepší hráč. V tom jsme se shodli.

Opravdu?

Jo, fotbalisti by měli hrát a bojovat, ne ležet na trávníku. Neříkám, když jde o souboje nebo srážku hlavou, to ať rozhodčí pískne. Ale když se tam válí, tluče rukou do země a pak vstane a hraje dál, je to špatně.

Stoper Peterka náročné fyzické souboje s Chorým poměrně zvládal, působil sebevědomě. Jak se líbil vám?

Je to hráč, který už má nějaký věk, ligové zkušenosti, spoustu zápasů ve druhé lize. Podává dobré výkon a týmu dost pomáhá. Souboje s Chorým jsou fakt náročné, má dva metry, umí hrát tělem. Stejně jako kdysi Koller. Nebo se podívejte na Haalanda, další strašně silný hráč. Zaplať pánbůh, že za nás takoví frajeři nehráli. My moc velcí nebyli a nevím, jak bychom si s tím poradili.

Co jste říkal na to, jak domácí fanoušci vyvolávali jméno útočníka Mešanoviče, který ve Slavii roky působil?

Vzpomněl jsem si, jak sem kdysi přijel s Boleslaví, celý stadion i tenkrát skandoval jeho jméno a on v poslední minutě nedal penaltu. To bylo až úsměvné. Ale je to pro něj určitě potěšující. A důkaz, že tady odvedl spoustu práce a odevzdal skvělé výkony.