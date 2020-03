Rada přes prohru chválil: Hráli jsme velice dobře, hráči odvedli maximum

„Ráno bylo hřiště hodně špatné, někde se balon ani nekoulel. Říkalo se, že to uškodí Plzni, ale spíš jsme na to doplatili my. S tím musíme v tomhle regionu počítat,“ uvedl Petr Rada, jablonecký trenér.



Jeho tým vstoupil do důležitého utkání dobře, ale Kubista velkou šanci neproměnil a poté v prvním poločase dvakrát udeřili Plzeňští. V hlavní roli byl záložník Čermák, jenž první gól šikovnou střelou o tyč dal sám a před druhým krásnou patičkou uvolnil do stoprocentní šance Beauguela, který zblízka prostřelil gólmana Hrubého.



„Udělali jsme chyby, které tak velký a zkušený klub jako Plzeň dokáže potrestat. Štve mě to, protože jsme tam v těch situacích vždy byli v dostatečném počtu, ale proti soupeřům jsme nevystoupili,“ popsal Rada.

Ovšem hned po třiceti vteřinách druhé půle domácí snížili díky mladému Pleštilovi, který se prosadil přes zkušeného Limberského a gólově využil centr Kubisty.

Kouč Rada pak litoval zahozených velkých šancí. „Měli jsme dvě stoprocentní. Nejdřív Martin Doležal a pak Honza Chramosta, ten už to měl vzít na sebe a nepřihrávat. Když tohle neproměníme, je to strašně těžké. Porážka mě mrzí, protože jsme hráli velice dobře a remízu bychom si zasloužili. Už i proto, že jsme ve druhém poločase Plzeň donutili většinou jen bránit. Hráči na tomhle terénu odvedli maximum a nemůžu jim toho moc vytknout. Až na ty dvě situace při inkasovaných brankách. Prohráli jsme se vztyčenou hlavou,“ řekl Rada, jehož svěřenci prohráli se Západočechy už počtvrté za sebou a pokaždé po vyrovnané bitvě o jediný gól.



Fotbalisty Jablonce čeká v tomto týdnu zajímavý dvojzápas s Olomoucí. Nejprve nastoupí na jejím stadionu ve středu v duelu čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu a hned v sobotu pak i v duelu 24. kola první ligy.