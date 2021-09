Rada obral Spartu. Konečně plnej sál, radoval se trenérský bouřlivák

Už jen sledovat ho po zápase je zážitek. Jiný by spořádaně čekal na televizní rozhovor. On? Nepostojí, neposedí. Zamává hrstce hostujících fanoušků, kteří vážili cestu do Prahy. Pak jim ještě na dálku vysekne hlubokou poklonu. Nakonec se vydá na špacír po trávníku a v polobotkách pomáhá letenským trávníkářům zašlapávat drny. Petr Rada byl, je a bude svůj.