Jablonec v přípravě nevyhrává. Máme na čem pracovat, ví kouč Rada po remíze s Bohemians

„Chtěli jsme kvalitního soupeře a tím Bohemka byla. Bylo velké vedro a byli jsme v nějaké únavě. Chtěli jsme, aby hráči odehráli těch sedmdesát minut a trochu si hrábli,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

„Bylo to trochu lepší, z těch tří odehraných přípravných zápasů to bylo nejpovedenější utkání. Je to také tím, že už jsme trochu přešli v trénincích na herní stránku, ale stále máme na čem pracovat.“



Jablonecký tým má aktuálně největší potíže na postu stopera, který by Rada ještě rád posílil. „Na středního obránce se musíme ještě podívat. Teď jsme tam zkoušeli Vojtu Kubistu, který to sehrál docela dobře. Na této pozici se musíme ještě porozhlédnout a zareagovat,“ konstatoval jablonecký kouč.

Jablonec měl proti Bohemians největší šanci po čtvrthodině hry, kdy Hübschman ze středu hřiště šikovně vysunul Schranze, ten v šestnáctce našel Podaného a jeho hlavičku zastavilo břevno! O deset minut později se z půlky hřiště rozběhl nováček v jabloneckém dresu Pilař a svou akci zakončil prudkou střelou pod břevno, kterou však brankář Valeš stačil vyškrábnout na roh.

Šance soupeře zase zneškodnil jablonecký gólman Hanuš, který musel zasahovat hlavně proti střelám Osmančíka. Jinak se ale dál hrálo za velkého vedra bez větších příležitostí. V přípravě Jablonci zbývá odehrát už jen generálku, hrát by se mělo v sobotu na Střelnici, soupeř je stále v jednání.